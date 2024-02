El Robles es fa fort a casa

detail.info.publicated VÍCTOR PARACUELLOS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Robles Força Lleida va aconseguir el segon triomf consecutiu a casa després de derrotar un aguerrit CB Andratx (80-67). El conjunt de Rubén Petrus va sortir contra el partit amb ganes de sentenciar per la via ràpida. Les balears es van mostrar fortes i van acabar el primer quart al davant (25-25). El segon quart va ser més tranquil que el primer, però les defenses continuaven sense aparèixer i els triples marcaven el partit. Així es va arribar al descans (42-41).

A la sortida de vestidors, el Robles sabia que no li convenia revolucionar el matx, així que va anar calmant el joc tot el tercer quart (58-54). Ja en l’últim període, amb ambdós equips esgotats, les locals, a través de Pilar Comella, van poder sentenciar el partit (80-67).Rubén Petrus va declarar després del partit: “Felicito la Judit [Boladeres] per tornar i pel partit que ha fet, i és que com sabem no hi ha cap partit senzill”, va concloure.