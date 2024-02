Mor Kelvin Kiptum, plusmarquista mundial de marató

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’atleta kenià Kelvin Kiptum, de 24 anys, plusmarquista mundial de marató, va perdre la vida aquest diumenge en un accident de trànsit al costat del seu entrenador, el ruandès Gervais Hakizimana.

Segons van avançar els mitjans del país africà 'The Standard' i 'Nation' citant fonts de la família i dels agents policials que van intervenir en l’accident, Kiptum va morir al costat del amb seu entrenador i una dona quan viatjaven amb cotxe per la carretera que uneix Eldoret amb Kaptagat (Kènia).

La tràgica notícia deixa el món de l’atletisme sense un dels seus atletes actuals més importants. Kiptum va establir l’any passat a Chicago un nou rècord del món de marató, on es va convertir en el primer home de la història en baixar del 2:01 al parar el crono a la ciutat nord-americana en dos hores i 35 segons.

El kenià, que havia guanyat les dos maratons disputades anteriorment, el de València 2022 (2:01:53) i el de Londres 2023 (2:01:25), es va consagrar en la cita americana rebaixant 34 segons el rècord que havia establert el seu compatriota Eliud Kipchoge a Berlín el 2022, amb un futur que prometia baixar de les dos hores.

La Federació Internacional d’Atletisme, World Athletics, no va tardar a lamentar la pèrdua d’un "increïble atleta" que va deixar "un increïble llegat". "Estem molt afligits per saber de la devastadora pèrdues de Kelvin Kiptum", va dir el seu president Sebastian Coe.

Coe, que va enviar el seu condol a familiars i amics, va confessar que aquesta mateixa setmana havia estat a Chicago ratificant el seu històric rècord del món. Kiptum, que va nàixer a Chepsamo, a 30 quilòmetres d’Eldoret, era un dels talents recents més importants de l’atletisme.

El kenià va començar a córrer als 13 anys i va fer el seu debut internacional el 2019, acabant cinquè en la mitja marató de Lisboa, millorant després la seua marca el 2020 a València. Després, Kiptum es va passar a la marató guanyant cada vegada que va atacar els 42,195 quilòmetres fins el seu rècord del món a Chicago.

El pròxim repte del plusmarquista estava assenyalat per a la marató de Rotterdam el mes d’abril, on s’havia posat l’objectiu de baixar de les dos hores. Una marca que sí que va aconseguir trencar Eliud Kipchoge a Viena el 2019, encara que amb tot un muntatge al seu voltant que no li va donar la condició d’oficial al seu rècord (1:59:40).