El tècnic del Lleida, Ángel Viadero, va trobar la clau del triomf en què “cada jugador que ha estat al camp ha sabut aportar el seu gra de sorra a tot el conjunt” per segellar una victòria que el va deixar “content perquè avui l’equip ha sabut guanyar patint”.

El càntabre també va parlar sobre els aspectes defensius del seu equip quan va apuntar que “som un grup que té molt ímpetu a buscar la porteria rival. Això fa que anem amb tanta gana a buscar el gol que de vegades deixem la nostra porteria una mica desprotegida i aquí és quan els rivals ens poden crear perill”.Tanmateix, va destacar que “per al partit d’avui mantenir la porteria a zero era una necessitat, i malgrat que tot se’n podria haver anat en orris amb l’última ocasió, l’equip s’ha vist molt bé en defensa i les vigilàncies han estat francament bé”.

"Avui tots els jugadors han aportat alguna cosa, però la feina dels carrilers ha estat clau”

Viadero també va ressaltar la importància dels jugadors de banda: “Avui han estat molt bé, els dos carrils ens aporten molt perill ja que un alt percentatge de les nostres ocasions es basa en transicions i aquí els carrilers són clau. Avui Ton Ripoll ha estat vital per la banda i fins i tot Fer Cortijo”, va destacar el càntabre. A més, va afegir que “ens adonem que a mesura que va avançant la competició és més difícil guanyar els partits, els equips cada setmana es juguen més que en l’anterior i això es nota al camp”.Per la seua part, Iñaki Álvarez va parlar sobre l’última acció en què el Manresa va perdonar l’empat: “Hi ha la possibilitat que aquesta acció decideixi una temporada i sigui un punt d’inflexió per a l’equip, ja que hi ha hagut partits a cara o creu en què la moneda moltes vegades ha caigut del costat del rival”, va declarar. A més, el golejador Juan Camilo Becerra es va mostrar “molt content per la rebuda que m’ha donat l’equip i el gol”.