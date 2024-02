Cauen a zona de descens

Nova derrota del Finques Prats Lleida, que ja ocupa llocs de descens a l’OK Lliga Plata després de 5 jornades sense assaborir el triomf. El conjunt que dirigeix Edu Amat va caure ahir a la pista de l’acabat d’ascendir Rivas (2-1) en un mal partit, amb Zapater com el més destacat. A més, Jordi Badia va desaprofitar un penal i Sergi Folguera, una falta directa, les dos ocasions amb el 0-0 en el marcador del Cerro del Telégrafo. El Rivas, que havia arrancat un empat en el duel de la primera volta (2-2) es va mostrar eficaç en les seues ocasions i va fer que el Llista besés la lona la mateixa setmana de la seua eliminació de la Lliga de Campions. Una situació incòmoda, però amb molt temps per reconduir-la, ja que encara resten vuit finals.

La primera meitat va ser de respecte, però el Llista va tenir l’ocasió d’avançar-se en el lluminós, especialment amb l’entrada dels jugadors de la banqueta. Ojeda va estar a prop del 0-1 en una jugada personal i els lleidatans no van aprofitar una falta molt perillosa en la frontal. El Rivas amb prou feines creava perill real sobre la porteria de Zapater, que va haver de despertar a la recta final de la primera meitat. Va aturar un llançament de Yeste i després va desbaratar un tres per dos. Cañadillas hauria pogut avançar els madrilenys en el minut 23, però el tir se’n va anar al travesser. En els millors moments del Rivas, l’equip local encara va disposar de dos últimes ocasions amb pocs segons al davant.Zapater va tornar a lluir-se en els primers compassos del segon acte, mentre que Badia no va aconseguir superar Castañer. Tanmateix, el porter local va cometre un penal que es va encarregar de llançar el mateix Badia. Castañer va desviar el tir i una segona rematada del jugador del Finques Prats (28’) i el marcador va continuar immòbil. Folguera va topar amb el pal poc després i en el minut 33 va tenir la millor ocasió per avançar l’equip. El llistat va ser objecte d’una agafada per part de Castañer, que va veure la blava i va haver de ser substituït per Nájera. El porter va desviar amb el casc el llançament de Folguera i poc després Paiva no es va entendre amb Aragonès.Les coses es van complicar més amb la desena falta del Llista. Amat va donar entrada a Javier Sánchez, però el porter no va poder atrapar la falta directa de Fernández-Ávila, que va avançar el Rivas (1-0) a 10 minuts per al final. El Rivas va saber defensar l’avantatge davant les envestides d’un Llista desesperat que no li sortia res. Moncusí va tenir una nova oportunitat, però la bola no volia entrar. El temps va començar a jugar en contra d’un rival sense idees en els metres finals. Els àrbitres van anul·lar un gol als locals a falta de 4 minuts per al final a l’entendre que havien comès falta sobre Zapater. Amat va aturar el partit a 1:30 del final i va preparar l’equip per a l’entrada d’un cinquè jugador en substitució del porter. Però en el primer atac es va trobar amb el cop definitiu. El Rivas va recuperar la bola i el local Yeste, des de més enllà de mitja pista, va anotar el 2-0. Un cop fatal per a la moral dels lleidatans, a qui no els quedava temps. De fet, el Rivas va començar a moure la bola al seu aire i va estar molt a prop de marcar el tercer. Dos jugadors locals es van quedar sols davant de Zapater, però no van aconseguir superar-lo. El Llista va continuar llançat a buscar el gol que li donés un respir i finalment va trobar el consol a 1.19 segons per al final, amb un tir de Badia. Un gol que va servir de poc, ja que el partit estava liquidat. Els jugadors del Rivas van celebrar un nou pas cap a la permanència, mentre que el Finques Prats Lleida trepitjava la zona de descens a causa de l’average (2-2 a l’Onze de Setembre i 2-1 a Rivas).Amb el cop moral de la derrota en terres madrilenyes, el Llista afrontarà el diumenge 18 (16.15) la primera de les finals de cara a la permanència, rebent a l’Onze de Setembre el Sant Just, que dissabte passat va empatar amb el Caldes (3-3). El dissabte 26 (18.00) visitarà la complicada pista del Liceo, que ahir va golejar el Mataró (4-0). L’últim duel de la Lliga de Campions a la pista del Tomar portuguès (dijous 29) deixarà pas al partit a l’Onze de Setembre davant del Caldes, un dels rivals directes, el 3 de març.

La complicada situació es pot revertir, ja que encara queda al davant molta OK Lliga

L’entrenador del Finques Prats Lleida, Edu Amat, va lamentar la dura derrota a la pista del Rivas i, especialment, la imatge que va donar l’equip. “Ha estat un duel intens, el que esperàvem. No hem estat encertats i ells sí. Hem tingut ocasions buides.” El tècnic va admetre que “l’equip està tocat, no ens enganyarem, perquè no era una final però sí un partit molt important per a nosaltres. Els jugadors seguiran lluitant fins al final, però teníem moltes ganes d’acabar amb aquesta ratxa de resultats que ens ha fet arribar a aquesta situació. El pitjor de tot és que les sensacions no han estat gens bones i que està clar que ells han guanyat perquè han sabut aprofitar les seues ocasions i nosaltres no”. Amat va afegir que “això és esport i ens hem de centrar en el pròxim partit. No es tracta d’oblidar com més aviat millor el partit contra el Rivas, sinó sortir d’una situació en la qual tot se’ns fa una muntanya. Els jugadors estan ara de dol i és normal, perquè no hem aconseguit trencar aquesta mala dinàmica i la situació no és la millor. Analitzarem el que hem fet malament i afrontarem el pròxim partit contra el Sant Just amb les ganes de treure la nostra millor versió”, va assenyalar el tècnic del Finques Prats Lleida.

El seu equip, que acumula cinc jornades sense conèixer la victòria, no guanya un partit de l’OK Lliga des del 10 de desembre, quan va derrotar a l’Onze de Setembre el Reus Deportiu per 3-1.

El Vila-sana segueix a 6 punts del liderat

El Vila-sana, que dissabte va derrotar (1-2) el Fraga a la Lliga de Campions, continua a 6 punts del liderat a l’OK Lliga, després que el Palau de Plegamans derrotés dissabte el Bembibre per un còmode 9-3. El Vila-sana juga dissabte (19.00) contra el Mataró i té un partit menys que el Palau, que ja va disputar el seu partit de la pròxima jornada davant del Voltregà (1-2) el 25 de gener.