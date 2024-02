El Lleida venç per la mínima el Manresa i torna a estar a dalt, empatat amb l'Hèrcules i el Badalona Futur

detail.info.publicated ARNAU VILÀ FONT detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Lleida va tornar al camí de la victòria després de vèncer per la mínima el Manresa (1-0) amb un gol de Juan Becerra que va suposar la seua estrena golejadora amb l’elàstica blava només cinc minuts després d’entrar al camp. El conjunt blau va dominar la major part del partit fins a l’expulsió de Neyder en el tram final, que el va obligar a patir en els últims minuts i quedar-se amb l’ai al cor en l’última jugada de partit, en la qual els del Bages van estar a punt d’empatar. Tanmateix, els tres punts permeten als de Viadero tornar al coliderat, empatats a punts amb l’Hèrcules, el nou líder, i el Badalona Futur, tercer, després que els tres aprofitessin l’empat de l’Europa, que passa de líder a quart.

El partit va començar amb una possessió de dos minuts del Manresa, cosa poc habitual al Camp d’Esports. A partir d’allà, el Lleida va començar a manar i, com de costum, es va instal·lar en camp rival buscant atacar per les bandes, sobretot per la dreta amb Ton Ripoll, que va firmar un gran partit en el seu retorna a l’equip després de sanció. La primera mitja hora es va basar en un monopoli de pilota lleidatana tot i que sense generar ocasions de perill clares, davant d’un Manresa que ho fiava tot a les pilotes llargues cap a l’exblau Alpha Bagayoko. La primera i única ocasió clara a la primera part va arribar en el 41, amb una rematada de Neyder que el porter visitant Pulido va treure quan ja entrava per l’escaire.El triomf es va començar a forjar en el descans, quan Viadero va canviar Bakero per Becerra, que als cinc minuts va justificar l’elecció del tècnic amb la seua estrena golejadora. Montero, des del vèrtex de l’àrea, va centrar lluny de l’abast dels centrals i el colombià només va haver de posar l’interior de la bota esquerra al segon pal per inaugurar el marcador (1-0).El Lleida va insistir que el ritme del partit el portessin els migcampistes, amb Quadri destacant en tasques defensives i Montero i Agüero –que suplia el sancionat Mateo– en les ofensives.Tot just passada l’hora de partit, el Lleida hauria pogut sentenciar. Ton Ripoll va servir a l’àrea a Montero, i aquest, amb molta astúcia, va deixar passar la pilota per habilitar sol Chuli, que, a boca de canó, va disparar a les cames del porter visitant. Tot just cinc minuts després, Montero va deslliurar-se de la pressió en camp propi regatejant quatre rivals, l’últim amb túnel inclòs, i va servir la pilota perquè Cortijo marxés corrent per la banda ja en camp contrari. El carriler esquerrà va centrar cap a Becerra, que va tenir a prop el doblet de volea, però es va trobar amb el cos de Pulido, que va evitar el gol.A partir del 70 una sèrie de batusses van frenar la fluïdesa del joc, que havia entrat en una fase de descontrol arbitral, que els jugadors van aprofitar per augmentar la duresa. En el 87, una de les moltes interrupcions va derivar en l’expulsió de Neyder, per doble groga, després que frenés amb el cos el visitant Omar en un contraatac. El Lleida va haver de jugar en inferioritat durant deu minuts a causa de l’agregat de set, la qual cosa va estar a prop de condemnar l’equip lleidatà. Just en l’última jugada, el visitant Javi López es va plantar sol davant d’Iñaki, però mentre a les grades blaves es posaven les mans al capdavant, el davanter va perdonar de forma incomprensible amb un xut desviat després que la pilota botés malament en el mà a mà davant del porter blau.

Triple empat a gairebé tot dalt de la classificació

Hèrcules, Lleida i Badalona lideren la taula amb un triple empat a gairebé tot, ja que els tres sumen 42 punts i tenen una diferència de +13 gols. Els alacantins són lideris pels gols a favor (35), pels 30 del Lleida i els 29 del Badalona Futur.

Primera victòria contra el Manresa al cap de 4 duels

Lleida Esportiu i Manresa s’havien vist les cares tres vegades en Lliga i en cap d’aquestes havien guanyat els blaus. Els dos duels de la passada campanya van acabar en empat (1-1 i 0-0), que es van sumar a la derrota a Manresa aquesta campanya (1-0).

Tres roges en quatre partits davant dels del Bages

En tres dels quatre duels amb el Manresa, el Lleida ha patit una expulsió. La de Neyder ha estat la segona aquest curs i la primera va ser de Mateo, a Manresa per doble groga. La temporada passada, Chuli va ser expulsat per roja directa al Camp d’Esports.