L'AEM, a la fase final sub-12

L’AEM va ser un dels sis equips, i l’únic lleidatà que ho ha aconseguit en tot el cap de setmana, que es va classificar ahir per a la fase final de la setena edició de la Copa Atlas Energia-33 Torneig Benjamí Atlètic Segre, que ha reunit 48 equips al Municipal Ramon Farrús. L’AEM es va classificar en la categoria sub-12 (aleví), com a campió del Grup D, amb 15 punts. Els altres classificats per a la fase final de l’1 de juny en la jornada d’ahir, que tancava la fase prèvia del torneig, van ser la CE Manresa, la CE Mercantil de Sabadell, la CE Santes Creus de Reus, l’UD Amistad de Saragossa i el CFU Can Rull. Santes Creus i Can Rull ho van fer com a millors segons.

Tots ells, juntament amb els sis que ho van fer dissabte en la categoria sub-10, s’uniran a la gran festa de la fase final del torneig, qualificat com la Champions del futbol base, que tindrà lloc l’1 de juny i en què també prendran part els equips de l’Atlètic Segre i Atlètic Lleida, a més de planters d’equips de màxim nivell com Barcelona, València, Sevilla o Saragossa, uns habituals del torneig, als quals s’unirà en aquesta ocasió el Betis, mentre que l’organització gestiona també la presència, per primera vegada, d’equips internacionals, com la Juventus o el Tolosa. Els equips que es van classificar dissabte en la fase prèvia sub-10 van ser Mercantil, Jàbac Terrassa, Amposta, Can Rull i CE Manresa. No hi va haver equips lleidatans classificats dissabte i ahir només ho va aconseguir l’AEM.

La fase final de la setena edició de la Copa Atlas Energia es disputarà al Ramon Farrús l’1 de juny

Com en la jornada de dissabte, el torneig, que organitzen Atlètic Segre i Atlas Energia, va ser una desfilada contínua d’aficionats per les grades de la instal·lació. El torneig fomenta l’esportivitat i és un exemple d’organització. Es disputen simultàniament tres partits, que comencen tots alhora i després que se saludin els jugadors dels equips en disputa.Tant en la jornada de dissabte com en la d’ahir els partits van ser retransmesos en directe per les càmeres de Lleida TV.Els equips classificats reben una samarreta que els acredita com a tals. Ara, la pròxima cita serà l’1 de juny. Cada categoria d’aquest torneig de referència comptarà amb la presència de 16 equips que lluitaran pel prestigiós títol.