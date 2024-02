Lamine evita la vergonya

El Granada, penúltim classificat, va arrancar ahir a la nit un treballat empat (3-3) a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, on el Barcelona va tornar a mostrar les seues carències defensives i es va salvar d’una altra derrota vergonyant gràcies a dos gols de l’adolescent Lamine Yamal. L’equip de Xavi Hernández no va aprofitar la derrota del Girona, segon classificat amb cinc punts més que els blaugranes, davant d’un rival de la zona del descens que va despullar els mals crònics del vigent campió, que ja té el líder, el Reial Madrid, a 10 punts.

L’equip no va aprofitar la derrota del Girona, segon amb 5 punts més, i el Madrid ja és a 10

El Barça va jugar d’inici amb Pau Cubarsí i Íñigo Martínez, dos centrals amb bon peu, a més de Marc-André Ter Stegen, que tornava després de tres mesos al dic sec per una lumbàlgia. Ni així el Barça va domar el partit. I això que es va avançar amb un gol de Lamine Yamal (1-0, min.14) després de trenar la primera jugada col·lectiva. Però el gol no va enfonsar el Granada, sinó tot el contrari. Els seus futbolistes guanyaven gairebé tots els duels individuals als blaugranes, que no aconseguien superar la pressió amb un Ter Stegen una mica rovellat amb els peus. Davant de la dificultat de dominar el duel en camp rival, el Barça va gaudir de les opcions a la contra. En la més clara, Lewandowski es va quedar a un sospir del gol, que va salvar Hongla sota pals. Va perdonar el Barça i es va complir el tòpic: del 2-0 es va passar a l’1-1 (min.43), obra de Ricard Sánchez, que va embocar una centrada de l’uruguaià Pellistri, que va culminar un excel·lent primer temps amb una assistència.A la represa, va variar una mica el pla inicial el Granada, conscient del desgast físic del primer temps, i va abaixar la pressió, però el partit es jugava com volia. I van aparèixer els fantasmes de la derrota contra el Vila-real de fa un parell de setmanes (3-5). La banda esquerra blaugrana feia aigües i ho va aprofitar Pellistri per posar la por al cos dels blaugranes amb una rematada que va salvar Ter Stegen amb la cara. En la següent jugada, en un altre daltabaix defensiu dels locals, Uzuni es va aprofitar de la indecisió de Cubarsí per regalar el segon al davanter uruguaià (1-2, min.60). Tres minuts va tardar el Barcelona a empatar (2-2, min.63). Van triangular Cancelo i Gündogan, que va servir la pilota de cara a Lewandowski per resoldre amb solvència davant de Batalla. Malgrat el gol, no van frenar la sagnia al darrere els de Xavi Hernández. Sense tensió ni orgull competitiu dels blaugranes, un ex de la Masia, Ignasi Miquel, va marcar amb la testa el tercer del Granada (2-3, min.66). Quan més tocat de mort semblava el Barça, un xaval de 16 anys va donar una vida extra a l’equip. Lamine Yamal es va inventar un cop amb l’esquerra (3-3, min.80) que va despertar els companys i el voluntariós públic de Montjuïc. Va anotar l’internacional espanyol el tercer gol a LaLiga, tots contra el mateix rival: el Granada.A la següent jugada, el Granada va tornar a posar la por al cos del Barça. Uzuni va despullar per enèsim cop la defensa blaugrana i va connectar una bimba que va salvar Ter Stegen. Ho va intentar fins al final l’equip blaugrana. Però, sense futbol, va ser incapaç de guanyar el Granada, que encadena cinc duels directes contra els blaugranes sense perdre. El Barça ja sap quin és l’objectiu a LaLiga: obtenir el bitllet per a la pròxima Champions.

Xavi: “Hem tingut el 2-0 per matar el partit i hem regalat gols”

Xavi Hernández va analitzar l’empat contra el Granada i va dir que “hem tingut el 2-0 per rematar el partit i després hem regalat gols que no es poden permetre”.El tècnic blaugrana va sorprendre al no donar encara la lliga per perduda. “La lliga està dos punts més difícil, però no llançarem la tovallola. El que hem de fer és no fallar nosaltres. Una altra vegada hem regalat gols i situacions que no tenien perill. Hem tingut coratge i ganes, però ha estat insuficient. Era una bona oportunitat per retallar al Girona, però se’ns posa la lliga més difícil”, va afegir.“Hem tingut ocasions molt clares per aconseguir el 2-0 i això hauria canviat el partit. El Granada ha fet un gran plantejament. L’esforç i la fe són insuficients davant de tot el que hem regalat en defensa”, va concloure.

“No podem encaixar tres gols tan fàcil”

El porter Marc André Ter Stegen, que reapareixia després de tres mesos absent per lesió, va dir després del partit que “no podem encaixar tres gols i d’aquesta manera, tan fàcils. Hem d’estar més concentrats a l’hora de defensar les centrades laterals i més endollats en els marcatges. Ho sabem i ho podem fer millor. Espero que estiguem més endollats en futurs partits”.

“Hem de millorar de forma urgent”

Lamine Yamal va dir després del partit que “ho hem intentat fins al final i no ha pogut ser. És una altra oportunitat perduda”. Va afirmar que el Barcelona ha de “millorar urgentment d’aquí a final de temporada” en defensa, ja que porten “tota la lliga encaixant gols molt ràpid” i és una cosa que els fa “perdre punts”. Finalment, el davanter va agrair “la confiança” de l’entrenador, Xavi Hernández.

Gavi ja camina sense crosses i va ser a la llotja

Gavi ja camina sense crosses tres mesos després de la lesió i va visitar els seus companys i va presenciar el duel des de la llotja de l’Estadi Olímpic Lluís Companys.