El lleidatà Álvaro García, a la fase final del Godó sub-14

El tenista lleidatà Álvaro García i la jugadora del CT Reus Monterols Núria Bonet es van classificar ahir per disputar la fase final del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeu Comte de Godó, en categoria sub-14, a l’imposar-se ahir en les respectives finals, que van tenir com a escenari les instal·lacions del Club Tennis Lleida. El torneig sub-14 es disputarà del 13 al 21 d’abril, coincidint amb l’històric torneig de categoria ATP, en el qual ja han anunciat la participació Rafa Nadal, Carlos Alcaraz i Andrey Rublev, entre d’altres.

El Circuit Barcelona Open Banc Sabadell sub-14 va fer ahir a Lleida l’última parada, després d’haver disputat prèviament finals a Barcelona, Tarragona i Girona. “Des d’Esports de la Generalitat i la Federació Catalana de Tenis, que impulsem el Circuit amb la col·laboració del Reial Club de Tennis Barcelona, hem volgut descentralitzar el torneig i per això hi ha hagut competició a les quatre províncies”, explicava Jordi Tamayo, president de la Federació Catalana, que va assistir ahir a les finals de Lleida. Álvaro García, lleidatà que competeix amb l’RCT Barcelona, va superar en una final molt disputada Pol Mas, del CT Tarragona. Mas es va anotar el primer set per 6-7 i el lleidatà va guanyar les dos següents mànegues per 6-4 i 13-11, aquesta en el super tie-break. També el va necessitar la campiona femenina, Núria Bonet, que va superar Natalia Heras, de l’RCT Barcelona, per 3-6, 6-2 i 10-4. Després de la disputa de les finals es va celebrar a les instal·lacions del CT Lleida el Godó Family Day, amb la presència de Tommy Robredo, que va oferir un clínic al qual van assistir un centenar de jugadors i jugadores, amb qui va pilotejar. Durant la jornada també hi va haver diferents activitats familiars i es van sortejar obsequis i entrades per als partits del torneig. Tamayo va destacar també la “bona salut” del tenis de base català. “Tenim 25.000 llicències, que representen el 33% del total de l’Estat i 230 clubs, amb jugadors catalans guanyant tornejos de base.”