El millor Lleida Esportiu de la història en punts

El Lleida Esportiu va sumar diumenge un important triomf davant del Manresa, que li va permetre tornar a ser colíder, malgrat que aquesta vegada en segona posició, empatat a punts amb el primer, l’Hèrcules, i el Badalona Futur. Malgrat no liderar la taula, els 42 punts que suma el conjunt blau fins a la data suposen la millor xifra de puntuació transcorregudes 22 jornades, ja no només de la història del club des del seu naixement el 2011, sinó també des que s’atorguen tres punts per victòria, a partir de la temporada 1995-96, llavors com a UE Lleida. En aquella època es troba l’altra única vegada en què el conjunt lleidatà havia superat la barrera de 40 punts en aquest moment del campionat. Va ser la campanya 2003-04, just fa 20, quan es va celebrar l’últim ascens al Camp d’Esports –de Segona B a Segona. L’equip dirigit llavors per Miguel Rubio sumava 41 punts i era el quart classificat, tot i que només a dos punts del líder de la competició, el Llorca. Tanmateix, va ser el Lleida que va acabar primer la Lliga i va ascendir a la lligueta.

Ja com a Lleida Esportiu, els millors registres aconseguits s’havien quedat en els 38 punts en 22 jornades. L’esmentada xifra es va aconseguir en quatre temporades diferents: la 2013-14, la 2014-15, la 2015-16 i la 2018-19. En les esmentades campanyes, el conjunt lleidatà sempre ocupava llocs de playoff, tot i que només a la 14-15 es va aconseguir igualar el segon lloc actual. Tanmateix, aquella campanya va acabar sense playoff –ja que l’equip lleidatà va acabar cinquè després d’una fatídica última jornada a Cornellà (1-0)–, al contrari que la 13-14 i la 2015-16, amb Toni Seligrat i Imanol Idiákez a la banqueta, respectivament.

Per trobar una millor posició a la taula que el segon lloc actual, cal remuntar-se a la temporada d’ascens a Primera amb Mané a la banqueta, la 1992- 93. El conjunt blau va assaltar el liderat la jornada 8 i no el va deixar escapar. La jornada 22 sumava 34 punts, després de 13 victòries, vuit empats i una derrota, que traslladats al sistema de puntuació actual serien 47.