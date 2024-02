El Força Lleida obre la grada 'Dragon Khan' per rebre l'Estudiantes

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Espai Fruita Barris Nord tindrà un aforament aquest divendres digne de les grans ocasions, i és que el Força Lleida ha anunciat l'obertura del Dragon Khan, la grada superior, per al partit del seu primer equip masculí contra el Movistar Estudiantes a la LEB Or. Ja se superen les 4.000 entrades venudes, comptant els socis, i el club vol arribar als 5.000 espectadors per donar suport als de Gerard Encuentra davant del líder de la lliga.

A més, el partit comptarà amb l'al·licient de la tornada al Barris Nord de Michael Carrera, ara a les files del conjunt madrileny, qui va ser MVP dels lleidatans i de tota la passada temporada regular abans de marxar al març al Gran Canaria de l'ACB.

L'ICG Força Lleida rebrà el líder Estudiantes situat en la sisena posició de la taula i a només un triomf de distància del tercer, quart i cinquè classificats, que dibuixen un triple empat en les posicions que atorguen el factor pista en la fase d'ascens.