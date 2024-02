Gimnàstica en anglès

detail.info.publicated XAVIER MADRONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Aprendre anglès fent esport. Aquesta premissa va ser la que va inspirar la secció de gimnàstica rítmica del Club Ippon Bellpuig a posar en pràctica aquest curs el que han anomenat Rítmica bilingüe, és a dir, fer una de les classes de gimnàstica parlant en anglès. “Hem posat en marxa aquesta iniciativa amb les nenes més petites, les de l’equip baby que tenen entre 3 i 5 anys, i està resultant una experiència molt fructífera i gratificant”, explica Laia Miró, una de les entrenadores d’aquestes classes bilingües juntament amb Montse Bernaus.

Les nenes que participen en aquesta iniciativa s’entrenen una hora dos dies a la setmana. Els dilluns la classe es fa en català, a càrrec de la directora del club Eli Solans, i els dijous en anglès. Laia Miró, a més d’entrenadora titulada en nivell 2 de gimnàstica rítmica i en educació infantil, té el nivell C1 d’anglès per la Universitat de Cambridge. Montse Bernaus és llicenciada en Inefc.Laia i Montse van arribar a la conclusió que “unir esport amb aprendre anglès era una bona oportunitat d’interioritzar l’idioma de manera fàcil i natural. El moviment i l’exercici tenen una relació directa amb la concentració i aquesta, al seu torn, amb l’aprenentatge. Això fa que el cervell estigui més preparat per assentar els coneixements”, afegeixen.El Club Ippon Bellpuig, que també compta amb una secció de judo, té actualment 50 gimnastes a l’escola i 16 que competeixen a nivell federat des de la temporada passada amb 3 conjunts i aconseguint un segon i un tercer llocs en el Català. A més, hi ha una secció de hip-hop amb 75 components.