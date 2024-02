El Barça bat un combatiu Manresa

L’exhibició sota cèrcols de Willy Hernangómez en la seua tornada a una Copa del Rei vuit anys després i l’encert i intel·ligència de Jabari Parker i Nico Laprovittola van trencar ahir la resistència d’un gran Manresa que va aguantar durant 38 minuts el ritme d’un Barça que, després de la seua primerenca eliminació el 2023, torna a semifinals dos anys després (102-91).

Hernangómez va aportar 16 punts i 10 rebots, Parker 19 i 5 i l’argentí Laprovittola els va acompanyar amb 18 punts, als quals va sumar 8 assistències i molt criteri en els moments clau del xoc, que, com l’últim enfrontament de lliga de diumenge, no es va decidir fins al final.El rival dels blaugrana avui (21.00) a semifinals serà el Tenerife, que es va imposar per 83-91 a l’amfitrió Unicaja.