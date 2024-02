Paula Juste, molt a prop dels Jocs de París

La marca que van aconseguir la lleidatana Paula Juste, Carla Carrón, Ainhoa Campabadal i Alba Herrero (8:03.62) en el 4x200 lliure a Fukuoka 2023 val la classificació olímpica, encara que, amb la normativa actual, s’espera que dos de les noies que vagin a nadar a París obtinguin mínimes individuals, la qual cosa es podria aconseguir amb les marques d’África Zamorano i Carmen Weiler per complir aquest propòsit, segons va informar Mundo Deportivo.

Encara que el relleu 4x200 femení espanyol no ha estat en aquest Mundial de Doha, els ulls estaven posats en les eliminatòries. La lluita per a Espanya estava a aconseguir un dels tretze llocs de plaça olímpica que es posaven en marxa. Això es devia a la seua catorzena posició al Mundial de Fukuoka. Amb els tres medallistes de llavors Austràlia, Estats Units i Xina classificats directament per als Jocs, tretze places es posaven en lliça en un rànquing conjunt entre els temps de Fukuoka i els de Doha i Espanya partia onzena en aquesta classificació.Per això, necessitava que el 8:03.62 que van firmar llavors Paula Juste, Carla Carrón, Ainhoa Campabadal i Alba Herrero no fos superat per tres rivals. Només França va avançar l’equip espanyol, que d’aquesta manera va amarrar una de les tretze places en joc per a París. La classificació per països està aconseguida. Ara és quan es posa en joc la normativa actual, amb la necessitat que dos de les integrants del relleu tinguin mínima.

Or de González i bronze del waterpolo femení

L’espanyol Hugo González va conquerir ahir la medalla d’or en la prova de 200 metres esquena al Mundial de natació, que es disputa a Doha (Qatar), al guanyar la final al davant del suís Roman Mityukov i del sud-africà Pieter Coetze. Amb un temps a meta d’1:55.30, el mallorquí va aconseguir així la segona medalla als Campionats del Món de la capital qatariana, on dimarts passat va assolir la plata a la final de 100 metres esquena, la primera medalla mundialista per a la natació espanyola en la modalitat de piscina des de les tres de Mireia Belmonte en l’edició del 2017.Per la seua part, la selecció espanyola femenina de waterpolo va guanyar la medalla de bronze al superar Grècia (10-9) en un final d’infart, amb gol d’Elena Ruiz sobre la botzina i a porteria buida, en un duel molt igualat en el qual les espanyoles van jugar tenallades, però amb premi final.El waterpolo masculí buscarà també el bronze avui contra França (9.30). L’equip de David Martín és favorit, però per a això ha de sobreposar-se de l’última derrota amb Itàlia, que la va apartar de la final.