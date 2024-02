El Lleida Handbol goleja el Basauri i continua en línia ascendent

El Lleida Handbol va passar ahir per sobre del Basauri (40-28) per sumar la tercera victòria en els últims quatre partits i deixar com a anècdota l’última derrota a la pista del líder invicte, l’Anaitasuna. El conjunt lleidatà va anar cuinant a foc lent l’avantatge, que ja era de tres gols transcorreguts deu minuts i va assolir els set en el descans (19-12). A la segona meitat, les lleidatanes van assestar el cop definitiu i van agafar una renda de deu punts que van saber mantenir per vèncer el Basauri (40-28) i passar de la desena a la vuitena posició de la Lliga, ara a tres punts del seu rival d’ahir.

Després del matx, el tècnic de les lleidatanes, Iban Raygal va destacar com a claus per al triomf que “hem tingut molta efectivitat i la defensa també ha estat molt bona, sumat al fet que l’aportació a la porteria ha estat d’un nivell elevat”. “Anem pel bon camí i crec que hem de mantenir la línia ascendent”, va afegir.