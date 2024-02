El Vila-sana es regala un tiberi

El Club Patí Vila-sana es va regalar tot un tiberi a costa d’un Mataró que va aguantar el tipus durant la primera meitat, però que va acabar rendit a l’efectivitat golejadora de les lleidatanes, que van firmar una segona meitat excelsa (8-1). El triomf, el tretzè de la temporada, el consolida a la segona posició de l’OK Lliga, a tres punts del líder Palau de Plegamans, i agafa confiança de cara al decisiu partit que afrontarà dissabte vinent davant del Benfica, on estarà en joc la seua classificació per als quarts de final de la Champions League.

En l’arrancada de partit, el Mataró va exhibir el bon joc que ja va avisar en la prèvia Lluís Rodero, posant en més d’una dificultat Sandra Coelho, ahir titular a la porteria. La portuguesa va estar especialment encertada a l’aturar un penal a Thais Pérez en el minut nou. Al Vila-sana li va costar dominar el matx i ho va aconseguir amb l’entrada de Laura Barcons, que portava dos mesos sense jugar per problemes físics. La barcelonina, que pràcticament acabava d’entrar a la pista, va remuntar per darrere de la porteria rival i va assistir perfecte perquè Dai Silva, al segon pal, inaugurés el marcador.El gol, paradoxalment, va activar el Mataró, que hauria pogut empatar en una acció de Lleonart que va treure Coelho providencial i dos rematades seguides que també va aturar la portera lusitana, que res va poder fer en la rematada de Martínez, que va recollir una bola morta a l’àrea per firmar l’1-1 a quatre minuts del descans.La segona part va ser ja una altra història. Als dos segons, de nou Barcons va ser clau al marcar de potent tret que es va colar per sota del cos de Lladó. Aquesta vegada el Vila-sana no es va relaxar i se’n va anar a dalt per matar el partit, i ho va aconseguir amb escreix. Tres minuts després, Flor Felamini armava un contraatac i després de superar la sortida de Lladó marcava a porta buida el 3-1. El gol va deixar grogui el Mataró, que encaixaria dos gols més en menys d’un minut. Als 30 segons, Maria Porta aprofitava una assistència d’Agudo per marcar sense oposició i al cap de mig minuts, després d’un temps mort del tècnic visitant, la capitana tornava a veure porta, ara arran d’un servei de Felamini. L’argentina firmaria el doblet un minut després, i en ple festival golejador, Silva i Agudo van arredonir la folgada victòria amb sengles gols més.Lluís Rodero reconeixia al final del duel que “a la primera part no hem defensat. Amb el sermó del descans s’han adonat que havien de canviar d’actitud i la segona part hem sortit d’una altra manera. Hem quedat 8-1 però podríem haver marcat molts més gols”. I va afegir: “Ens pot donar il·lusió de cara a dissabte, però hem de pensar a guanyar el partit, no podem pensar en averages perquè ens equivocarem.”