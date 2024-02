Guerrero repeteix a Bassella

La multitudinària sortida dels centenars de pilots va provocar algun incident, un espectacle que va ser seguit per nombrós públic, que no va voler perdre’s la catorzena edició de la prova. - INGINE CREATORS

bassella

Cristóbal Guerrero va tornar a triomfar en la multitudinària Bassella Race, una victòria que l’andalús va acabar aconseguint per tercera vegada (ja havia guanyat el 2018 i l’any passat) gràcies en part a la retirada del lleidatà Jaume Betriu, que havia estat el dominador durant la primera volta. El pilot de Coll de Nargó, que fa pocs dies va tornar de disputar la Baixa Saudita com a copilot d’Eduard Pons, amb el qual va prendre part en el passat Dakar, va caure en el quilòmetre 2 del segon gir amb tan mala fortuna que li va sortir l’espatlla esquerra, la qual cosa el va obligar a posar el peu a terra i abandonar. En el punt d’assistència, el metge de l’organització li va recol·locar l’articulació i avui té previst visitar el seu traumatòleg a Barcelona per conèixer l’abast de la lesió, ja que en menys d’un mes arranca el Campionat d’Espanya d’enduro a Almeria. Amb Betriu fora de combat, l’andalús va tenir via lliure cap a la seua tercera corona, segona consecutiva, amb què desempatava precisament amb el pilot de Coll de Nargó, que també acumulava dos victòries (2015 i 2022).

La catorzena edició va reunir poc més de 1.100 pilots, gairebé la meitat en la prova d’ahir

Després de l’aperitiu de dissabte amb l’Xtrem i les proves de Clàssiques, Kids i Maxitrail, que van reunir poc més de mig miler de pilots, ahir va tenir lloc la prova reina de la Bassella Race, que va reunir sengles participants, superant els 1.100 pilots en el global del cap de setmana.La sortida conjunta i multitudinària a la graella va tornar a provocar una gran expectació per als aficionats. Un any més es va gaudir d’un gran nivell en les categories competitives, concretament amb els participants de la Pro, que van oferir al públic un veritable espectacle d’enduro. Jaume Betriu, que posava a prova les evolucions de la seua nova KTM de cara a l’Estatal i el Mundial d’enduro, va imposar la seua llei durant la primera volta, en la qual va arribar a marcar la volta ràpida de tota la prova amb 1:13.34, però l’infortuni el va obligar a retirar-se a l’inici del segon gir per una caiguda, agafant el relleu Cristóbal Guerrero (Beta Trueba), que acabaria imposant-se amb claredat al francès Antoine Magain (Sherco), que va entrar gairebé un minut i mig després. El podi el va completar l’asturià Julio Pando, que va entrar a més de tres minuts del seu company.En la prova Pro Júnior, el xilè Juan Pablo Clericus es va emportar la victòria de forma clara, seguit per Jose Manuel Pellicer, que segueix la línia del seu pare, i Guillem Inglés, que va completar el top 3. Quant a les categories amateurs, Albert Muñoz, el pilot d’Esparreguera, va aconseguir la victòria de la categoria Friends, mentre que Xavier Subirana, de Solsona, es va imposar en Friends Trail, la britànica Rosie Rowett en Friends Woman i Héctor Fragoso, en Friends Classic.