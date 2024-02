El Girona pateix davant de l'Athletic una derrota que l'allunya del Madrid

L’Athletic Club va alimentar la seua ambició de classificar-se per a la Lliga de Campions imposant-se per 3-2 a un Girona que veu com el Madrid s’allunya a 6 punts al capdavant de la classificació i va desaprofitar l’ocasió de retallar-li punts. Es va veure a San Mamés un gran partit, que va obrir un gol d’Alex Berenguer, va empatar Viktor Tsyganov, van anotar de nou per als locals Alex Berenguer i Iñaki Williams i va ajustar al tram final Eric García, mantenint les esperances del Girona d’arrancar almenys un punt. El partit va estar cinc minuts aturat per assistir a un espectador que va patir un problema de salut.Només dos minuts va tardar a moure’s el marcador en un inici fulgurant dels de Valverde; un error d’Aleix García a la sortida de pilota el va aprofitar Berenguer per posar l’1-0. Sense treva per a cap dels dos equips, Iñaki Williams va estar a punt del segon en una rematada que se’n va anar fora per poc, i l’ucraïnès Viktor Tsygankov va donar la rèplica amb un xut de rosca que va desviar Unai Simón. Amb aquest 1-0 es va arribar al descans.

Tot just començar la segona part, Iván Martín va centrar a l’àrea amb què Tsygankov va igualar el partit per als de Míchel (1-1, 48’). L’Athletic va pressionar en atac i en menys de cinc minuts va posar un 3-1 gràcies als gols de Berenguer, que va firmar un doblet (56’) i Iñaki Williams (60’). Va acusar el cop el Girona, que n’hauria pogut encaixar més, però va reaccionar en el tram final, quan Èric Garcia va posar el definitiu 3-2 (75i) i hauria merescut fins i tot haver empatat.

El Nàpols va destituir ahir l’entrenador, l’italià Walter Mazarri, dos dies abans de l’enfrontament de Champions amb el Barcelona. El club va anunciar al mateix temps el que serà el seu tercer tècnic de la temporada, el també italià Francesco Calzona, un vell conegut de l’equip que compaginarà el seu càrrec amb el de seleccionador d’Eslovàquia fins a final de temporada i que debutarà demà davant dels blaugranes en el partit d’anada de vuitens de final. Mazzarri ja estava sentenciat després de l’empat de dissabte amb el Genoa (1-1), que el deixa novè a la Lliga italiana, a 27 punts del líder, l’Inter de Milà.

Per una altra part, el davanter portuguès Joao Félix podria ser la gran novetat avui en la convocatòria del Barcelona per viatjar a Nàpols. Joao Félix, que es va lesionar el 30 de gener en un entrenament, va fer ahir part de la sessió de treball amb la resta de la plantilla, per la qual cosa podria rebre l’alta. El portuguès va patir un esquinç al lligament lateral extern del turmell dret, la qual cosa el mantenia de baixa entre tres i quatre setmanes. S’ha perdut els tres últims partits de Lliga amb l’Osasuna, el Granada i el Celta.En un altre duel de vuitens de final, el líder de la Sèrie A, l’Inter, rep avui l’Atlètic (21.00), i l’altre partit, també a les 21.00, enfrontarà el PSV amb el Borussia Dortmund.

L’entitat Love Rights concedeix al Barça el premi a la diversitat

L’entitat defensora dels drets de les persones LGTBIQ+ Love Rights va concedir ahir el premi a la diversitat en l’esport al Barcelona amb motiu del Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia en l’esport. La responsable de Diversitat, Equitat i Inclusió del club, Maite Laporta, va rebre el premi en un esdeveniment presentat pel divulgador social i activista LGTBI Luc Loren.D’altra banda, l’equip femení, el seu entrenador Jonatan Giráldez i les jugadores Salma Paralluelo i Aitana Bonmatí, han estat premiats per la Federació Internacional d’Història i Estadística del Futbol (IFFHS). Els premis han estat millor club i millor entrenador; la millor sub-20 per a Salma i Bonmatí en va rebre dos, millor jugadora 2023 i millor creadora de joc.

Alèxia, concentrada amb la selecció

La selecció espanyola femenina es va concentrar ahir a Las Rozas per preparar la Final Four de la Lliga de Nacions. Ho va fer amb Alèxia Putellas, malgrat que està lesionada.

La Lliga denuncia càntics a Montjuïc

LaLiga ha denunciat a Antiviolència càntics ofensius d’aficionats als camps del Barcelona, Sevilla, Cadis i Sporting. Els del Barça van ser el dia del Granada i, segons la denúncia, anaven dirigits a l’Espanyol i a seguidors del Reial Madrid.

La Sala Beckett rep amenaces de mort

Toni Casares, director de la Sala Beckett, va denunciar ahir, en una entrevista a RAC1, que “estem rebent amenaces de mort molt greus cap a la sala i la directora de l’obra Cacophony”. Seguidors de l’Espanyol s’han molestat perquè hi surt un violador que, en la ficció, és jugador de l’Espanyol.