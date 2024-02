Duel ACB del Força Lleida

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La LEB Or, així com les principals lligues europees, s’aturen aquesta setmana per la disputa dels partits de classificació per al pròxim Eurobàsquet 2025, però l’ICG Força Lleida no atura la seua activitat i tindrà partit aquest divendres, tot i que de caràcter amistós. Serà un duel de nivell, ja que el seu espàrring no serà cap altre que el Girona d’ACB, amb el qual s’enfrontarà (12.30) a porta tancada a Fontajau, el mateix lloc on es van veure les cares per última vegada fa gairebé dos anys.

Llavors va ser en un partit històric per als de Gerard Encuentra, ja que per primera vegada el club lleidatà disputava una Final Four d’ascens a la Lliga ACB, camí que els gironins, llavors liderats a la pista per l’ex-NBA Marc Gasol –també n’és el president i amo–, van truncar a semifinals abans de retornar a la màxima categoria.Els dos equips arribaran al duel amb trajectòries totalment antagòniques en els seus respectius campionats. Mentre que els lleidatans només han perdut un dels últims 9 partits i venen d’una victòria de prestigi davant del líder Estudiantes en un Barris Nord de rècord amb 5.700 espectadors, els gironins només han aconseguit guanyar un dels deu últims partits i estan immersos en la lluita per la permanència.A causa de les finestres FIBA, no hi haurà retrobament amb Juani Marcos, que ha estat convocat per l’Argentina per disputar la primera fase de classificació per a la Copa Amèrica 2025. Tampoc no hi haurà pel bàndol lleidatà el portuguès Diogo Brito, que disputarà amb la seua selecció dos partits classificatoris per al pròxim Europeu, demà contra Israel i diumenge contra Ucraïna. També acudeix a aquestes finestres FIBA el director esportiu del club, Joaquín Prado, que ho fa com a ajudant de Scariolo a Espanya.

El Força Lleida més anotador i valorat de les últimes tres temporades

Malgrat la profunda renovació que va patir la plantilla a l’estiu –només van renovar quatre jugadors i en van arribar vuit de nous–, l’ICG Força Lleida ha aconseguit mantenir-se a dalt millorant fins i tot les seues prestacions, i això que va haver d’afrontar un inici farcit de lesions que el van portar a ocupar la penúltima posició a la quarta jornada.L’equip, amb Gerard Encuentra al capdavant, ha aconseguit revertir la situació i tornar a enamorar una afició cada vegada més entregada, com va quedar patent divendres amb 5.700 espectadors a les grades. L’actual Força Lleida acumula un balanç de 14 victòries i 7 derrotes, el mateix que el de l’any passat a aquestes alçades de la competició i només un triomf menys que la temporada 2021-2022, la millor de la història del club, tot i que anota i assisteix més i té millor valoració que les dos anteriors campanyes.Està fent una mitjana de 81,4 punts per partit, pels 80,1 de l’any passat i els 81,1 de fa dos; dona una mitjana de 18,3 assistències, millorant les 15,7 i 14,4 dels dos anys anteriors, i té una valoració de 90,1, superant els 85,7 de la 22-23 i els 85,5 de la 21-22. Tot té una explicació, i aquesta rau en la fortalesa del grup, on tots són importants, fugint d’egoismes. El protagonisme està molt repartit, fins a tal punt que cinc jugadors fan una mitjana de dos dígits de valoració (Hasbrouck, Varela, Krutwig, Kuath i Villar), un és a 9 (Brito) i tres superen el 7 (Lobo, Simeunovic i Vega), mentre que les dos últimes temporades hi havia un jugador, Michael Carrera, que ho aglutinava tot en l’afany per engreixar les seues estadístiques.

“Gairebé 6.000 seguidors em van fer gaudir cada segon”

Djordje Simeunovic, que malgrat no ser el jugador més valorat del partit davant l’Estudiantes va ser aclamat com a tal per l’afició amb crits de “MVP, MVP”, així com pels seus companys, reconeix que divendres va viure un partit molt especial. “L’ambient va ser fantàstic, gairebé 6.000 seguidors em van fer gaudir cada segon del partit”, va dir el pivot serbi, que va restar importància a la seua actuació pel bé col·lectiu. “Vaig donar el millor de mi, però el més important és que l’equip va guanyar. No em preocupo tant per la meua actuació personal, que evidentment és important, però si l’equip no hagués guanyat no hauria significat res realment”, va assenyalar.Pel que fa al futur, Simeunovic va dir que “cal anar pas a pas. Somiem en gran, però no volem avançar-nos a dir res ara per ara. En la ment tinc com a primer objectiu aconseguir el factor pista en el play-off, i després seria classificar-nos per a la Final Four”.