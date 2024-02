Guissona deixa sense dutxes més de 500 esportistes

L’ajuntament de Guissona ha decidit tancar les dutxes dels dos pavellons i del camp de futbol, que compten amb més de 500 usuaris. Aquest municipi de la Segarra no té restriccions d’aigua a causa de la sequera, de la mateixa manera que la pràctica totalitat de localitats de la província. Des del consistori van explicar que l’àrea d’Esports “s’anticipa i aplica mesures d’estalvi” per combatre l’escassetat d’aigua.

Així mateix, van assenyalar que volen prevenir, “analitzant les restriccions i mesures que moltes poblacions ja han adoptat i són necessàries per fer front a l’estat d’emergència que es pateix actualment”. Tanmateix, les dutxes sí que estaran disponibles per als equips visitants, àrbitres i jugadors que venen d’altres municipis.De fet, el tancament d’aquests espais dels equipaments esportius és una de les restriccions que es preveu per a la fase d’emergència II. Actualment, el sistema Ter-Llobregat, que inclou sis municipis del Solsonès, es troba en emergència I.El regidor d’Esports de Guissona, Adrià Sánchez, ja s’ha reunit amb l’Associació Consell Local d’Esports (ACLE) Guissona, l’Escola de Futbol i la UE Guissona per acordar aquestes mesures. Sánchez va apuntar que “estem en un moment complicat i hem de ser responsables i respectuosos amb el nostre territori”. A més, va afegir que “a mesura que evolucioni la situació podrien prendre’s noves mesures restrictives”.

L’ajuntament de Guissona va assegurar que amb aquesta actuació voldrien també “sensibilitzar totes les famílies” perquè eduquin els seus fills en la reducció del consum d’aigua a les llars “explicant la necessitat de tancar l’aixeta i retallar hores de dutxa per l’estat de sequera que tenim actualment”.Altres localitats catalanes també han optat per tancar les dutxes. Palafrugell va anunciar ahir aquesta mesura, que aplicarà en equipaments esportius i als camerinos del teatre per reduir el consum d’aigua.

El primer cas a Lleida

Guissona es converteix així en el primer municipi de Lleida que aplica aquesta restricció. A la província, instal·lacions públiques i privades implanten des de fa temps mesures per estalviar aigua. Per posar només un exemple, el gimnàs Ekke Viding de la capital del Segrià, el més gran de la demarcació, ha reduït un 30% el consum d’aigua instal·lant difusors a les dutxes i les aixetes (vegeu SEGRE de diumenge passat).