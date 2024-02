La poca neu anul·la el múixing i ajorna proves

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’alarmant falta de neu que està afectant les estacions d’esquí del Pirineu ha obligat les federacions a alterar el calendari de competicions, havent de posposar diverses proves per a més endavant, esperant unes nevades que no acaben d’arribar, i cancel·lar-ne d’altres per la impossibilitat de resituar-les.

Especialment dura ha estat la temporada per al múixing de neu (trineus tirats per gossos), ja que totes les proves previstes a la província de Lleida han quedat anul·lades de forma definitiva, entre les quals l’Snow Race by Gos Àrtic, la prova per etapes que el 2019 van agafar el relleu de la mítica Pirena, la ruta blanca pel Pirineu que es va celebrar durant 22 anys (va ser cancel·lada el 2013 per falta de finançament). De fet, la prova, que estava prevista la setmana passada entre Port Ainé i Beret, tornava al calendari després de tres anys sense disputar-se, el 2020 i 2021 per la pandèmia de la covid i el passat per la falta de neu. També es va haver de suspendre el Campionat de Catalunya de l’especialitat previst a mitjans de gener a Sant Joan de l’Erm.

L’altra modalitat de neu més afectada ha estat l’esquí de fons que, com el múixing, es disputa en zones on no s’acostuma a produir neu artificial. En aquest sentit, s’han hagut de suspendre proves com la tradicional Marxa Pirineus, prevista a Lles al gener, o la quarta fase del circuit Snowkids a Tuixent, a més de posposar els Campionats de Catalunya absoluts i de base que estaven previstos a Lles a finals del mes de gener passat. La intenció de la Federació Catalana és que es puguin disputar coincidint amb els absoluts d’Espanya que estan programats del 8 al 10 de març al Pla de Beret, que actualment té prou neu per allotjar la prova. De fet, fa un parell de setmanes va poder celebrar sense problemes la Marxa Beret, així com l’Estatal esprint.

Quant a les proves d’esquí alpí, totes s’estan podent celebrar gràcies a la producció de neu artificial.

Baqueira-Beret, escenari dels Estatals d’esquí de muntanya

L’estació de Baqueira-Beret acollirà aquest divendres vinent i dissabte els Campionats d’Espanya absoluts i de joves de l’esquí de muntanya, en concret de les especialitats d’esprint i relleus mixtos, que seran olímpiques per primera vegada a la història en els Jocs d’Hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo 2026.La cita estava prevista inicialment a Aragó, però van renunciar a organitzar-la, igual com va succeir després a Boí Taüll, que fa poques setmanes va allotjar la seua primera Copa del Món d’aquestes dos disciplines olímpiques. La Federació Espanyola de Muntanya va rebre diversos oferiments, entre els quals els de Baqueira-Beret, que es va emportar les dos proves al davant de Sierra de Béjar (Salamanca), Piau-Engaly (França) i Valdesquí (Madrid).