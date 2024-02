El Lleida preveu una altra gran entrada i obrirà més accessos

El Lleida Esportiu confia a repetir una gran entrada en el partit de diumenge davant del Badalona Futur (17.00), amb la previsió d’arribar els 7.000 espectadors, en la qual cosa suposaria clarament la segona millor entrada de la temporada només darrere del partit contra l’Hèrcules (8.953 espectadors), malgrat que la previsió de pluja pot fer que l’assistència quedi frenada.

De cara al partit, molt important a nivell classificatori, ja que ambdós equips estan empatats a punts i en average general al capdavant de la taula –i van empatar a zero en el partit de la primera volta– i davant la previsió d’una gran assistència, el club obrirà més portes d’accés a l’estadi per agilitzar l’entrada i també reforçarà el personal de seguretat a les portes.A més, el club ja va anunciar que obrirà les portes de l’estadi a les 15.45 i ahir, el director general, Vicente Javaloyes, va demanar que els aficionats compressin les entrades a les oficines o per internet de forma anticipada i que l’afició arribi amb temps al Camp d’Esports, per contribuir que no hi hagi cues als accessos.D’altra banda, el club també va recordar a les seues xarxes socials que els nens i nenes menors de 12 anys tindran l’entrada gratuïta sempre que vagin acompanyats d’una persona adulta i que ensenyin el DNI físic a la porta.Més enllà de les recomanacions del club de cara al duel, l’afició també és conscient de la importància del partit. Per exemple, l’associació Amics del Lleida va proposar a les xarxes que tot el públic es vesteixi amb una samarreta de color blau amb el lema #TotsdeBlau.El president de l’associació, Andreu Ratés, va justificar la proposta dient que “hem pensat a fer una cosa simple i que tothom tingués al seu abast perquè puguin animar l’equip de forma uniforme”. “L’èxit de l’acció depèn de la iniciativa de la gent, però esperem veure moltes samarretes del Lleida”, va afegir.Les penyes És Un Sentiment, Rudes i Molo Esportiu també van donar suport a la iniciativa a les seues xarxes socials i, juntament amb la Blues Nord, van fer una crida perquè els aficionats del Gol Nord animin l’equip durant el partit.