El Llista busca la reacció a casa d'un Liceo a l'alça

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Finques Prats Lleida Llista visita avui (18.00) la sempre complicada pista del Liceo a la recerca de la primera victòria d’aquest 2024, després de sis derrotes i un empat que l’han fet caure en zona de descens directe. Així, el conjunt lleidatà buscarà revertir la mala dinàmica de resultats per atansar-se a una salvació que, tanmateix, encara té a l’abast, ja que el Girona marca la permanència directa només dos punts per sobre dels llistats i el Rivas ocupa el play-out, amb només un punt més.

El tècnic del Finques Prats Lleida, Edu Amat, va reconèixer que “ha estat una setmana dura, perquè diumenge [després de caure contra el Sant Just] estàvem tocats, però des de dimarts hem intentat resetejar-nos mentalment”. A més, va admetre que “el Liceo ve en una dinàmica molt diferent de la que tenia quan va venir a Lleida, però ara mateix no estem en una situació idònia per escollir rival o plantejar-nos si ens convé més o menys. Totes les setmanes són bones per canviar la dinàmica”.De fet, el conjunt gallec es troba en el seu millor moment de la temporada. Després d’una arrancada dubitativa, encadena quatre victòries i s’ha alçat fins a la tercera plaça, a només tres punts del Noia, el segon.Amat va recordar que el partit de la primera volta, en el qual els gallecs es van imposar per 1-6, “els va servir a ells per canviar una mala dinàmica”, per la qual cosa espera que “aquesta vegada siguem nosaltres els que deixem enrere la mala ratxa”.Malgrat la dificultat del rival, el tècnic va deixar clar que “anem a buscar els tres punts, no tenim cap altra cosa al cap”. “Hem demostrat ser capaços de competir contra qualsevol rival i aquest és un argument que tenim molt present a l’hora d’afrontar aquest tipus de partits. Anem amb decisió i convicció, sent conscients de com serà de complicat el partit”, va afegir Amat.A més, va deixar clar que “encara queden set partits i estem molt vius en la lluita per la salvació. L’únic que ens plantegem és anar de setmana en setmana. Els resultats anteriors ja són història i el que hem de fer és únicament pensar en el següent partit”. “La nostra intenció és contrarestar les seues armes el màxim possible i canviar la dinàmica”, va concloure.