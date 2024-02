Partit d'entrenament del Força Lleida a la pista del Girona

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ICG Força Lleida va viatjar ahir fins a Fontajau per enfrontar-se al Bàsquet Girona, de Lliga ACB, en un matx d’entrenament aprofitant les finestres FIBA que han provocat una aturada de la competició aquest cap de setmana.

Per part de l’equip lleidatà, Diogo Brito era baixa a l’estar convocat per la selecció portuguesa, amb la qual va perdre contra Israel dijous (70-72), malgrat anotar 12 punts, mentre que al Girona tampoc no hi era l’ex del Força Lleida Juani Marcos, que va rebre un homenatge al Barris Nord divendres passat en el partit contra l’Estudiantes i la passada matinada va debutar amb la selecció absoluta d’Argentina, en un triomf davant de Xile (90-78), en el qual va anotar dos punts i va capturar cinc rebots, amb set de valoració.El tècnic del Força Lleida, Gerard Encuentra, va declarar que “estem molt contents pel partit d’entrenament. Hem cobert els objectius que teníem, que eren exigir-nos al màxim davant d’un rival de categoria superior que ens pogués proposar coses molt complexes i diferents”.“És un partit d’entrenament que ens ha servit per ajustar algunes coses i continuar treballant-ne d’altres de noves, abans d’un petit break per desconnectar”, va afegir.