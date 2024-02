El Barça goleja i convenç

El Barça de Xavi, abonat a l’èpica, a les emocions fortes, al naufragi inesperat i a encadenar sobresalts, per fi va deixar de patir. I ho va fer, per un d’aquests capricis que té el futbol, davant del Getafe de Bordalás, un dels equips davant dels quals més pateix. Aquesta vegada, el duel va deixar de tenir emoció en una hora. I no només pel 3-0 que registrava llavors el marcador, sinó per les sensacions que va deixar el Barça des del xiulet inicial.

Van marcar els reapareguts Raphinha i Joao Félix, fins i tot De Jong i va tancar el compte el jove Fermín

Aquesta vegada, l’Estadi Olímpic Lluís Companys, que ha vist com s’han esfumat aquesta temporada ni més ni menys que deu punts en partits que han tingut sorprenents girs de guió, va respirar alleujat. I això que els visitants van tenir la primera ocasió del partit amb un xut des de la frontal de Greenwood, que li va robar la cartera a Frenkie de Jong abans de posar a prova Ter Stegen als 6 minuts. Una arrancada clàssica dels locals que, aquesta vegada, no va tenir conseqüències en el marcador.El conjunt blaugrana replicaria a la jugada següent amb una acrobàtica rematada d’esperó de Raphinha, a la sortida d’un córner, que sortia vorejant el travesser. Però les millors ocasions blaugranes no arribarien a pilota aturada, sinó amb cops de pilota llargs als davanters per superar la defensa blava, que deixava molts metres a l’esquena cada vegada que pressionava a dalt el seu rival. Per exemple, en la jugada de l’1-0, obra de Raphinha, que rebia una passada en profunditat de Koundé i creuava amb l’esquerra sobre la sortida de Sòria als vint minuts.El Barcelona repetia una vegada i una altra la fórmula de filtrar pilotes llargues a l’espai per superar la pressió alta dels madrilenys i buscar el segon de la tarda. I així la va tenir Joao Félix, a qui Sòria treia una rematada amb la punta del peu dret, i de nou Raphinha, que disparava alt a la primera i era poc precís en una passada a Joao Félix perquè aquest només l’hagués d’empènyer, poc després.El Getafe només inquietava Ter Stegen des de lluny a l’equador de la primera meitat. I a l’inici de la represa, amb una fuetada de quaranta metres de Milla que s’estavellava al pal. El Barcelona, en canvi, continuava agradant-se en la transició, i en una jugada coral que començava amb l’imberbe Cubarsí servint la pilota des del darrere com si fos un veterà, Joao Felix acabava marcant a plaer el 2-0 després de rebre una assistència de Christensen en el 53. Vuit minuts després, De Jong obtindria la recompensa a una cavalcada espectacular des del centre del camp, quan va rebre un regal de Raphinha després de superar la sortida de Soria. I entre un i l’altre gol, l’àrbitre n’anul·lava un de Lewandowski per fora de joc.Ni el rosari de canvis de Bordalás intentant parar la sagnia ni l’aparició de la pluja van deslluir el partit redó del conjunt blaugrana. Una rematada desviada d’Óscar Rodríguez dins de l’àrea i una altra del golejador visitant Borja Mayoral a falta d’un quart d’hora per al final, va ser tot el que li va permetre el Barcelona al Getafe.Una altra acció brillant de Cubarsí a la sortida de la pilota, una altra conducció excepcional de De Jong amb passada filtrat a Vitor Roque. I el gol de Fermín, que reblava al fons de la xarxa el rebuig de Soria d’un xut de Vitor Roque.

Un doblet de l’argentí Luka Romero va impedir la victòria de l’Atlètic Madrid al camp del cuer Almeria (2-2), malgrat que el conjunt de Simeone va estar dos vegades amb avantatge al marcador. Tanmateix, va ser incapaç de mantenir la renda i ja queda a una amplíssima diferència de deu punts respecte al líder, el Madrid, i a cinc del Barça.

L’equip matalasser va marcar al minut 1 del partit mitjançant Correa, després d’una gran jugada personal de Samu Lino, que presagiava un triomf plàcid davant d’un cuer que encara no ha guanyat a la Lliga. Però va ser al contrari, ja que Luka Romero va empatar el xoc al minut 27 (1-1).Després del descans, van tornar a posar-se davant els madrilenys amb un gol de De Paul que va desviar la defensa. Pero Luka Romero va repetir com a golejador per establir el 2-2, amb un cop amb l’exterior de l’esquerra que va entrar per l’escaire.

Xavi: “Ens hem retrobat, cal creure fins al final en la Lliga”

Xavi Hernández va destacar el bon joc del seu equip i va dir que havia estat “un partit redó en molts sentits”. El tècnic blaugrana va considerar que “hem fet un pas endavant, cal creure-hi fins al final, crec que hi ha opcions a la Lliga, hi ha temps. On no n’hi ha és a la Supercopa i la Copa, això segur, però a la Lliga sí”. Va donar valor al triomf. “Sempre és important guanyar. Tenim clar el que fem sempre. Així m’ho transmeten els jugadors. Sí que és veritat que l’equip havia de mostrar la seua millor versió i s’ha retrobat”, va afirmar. Va insistir que “és un partit convincent, molt bo, contundent amb i sense pilota, davant d’un rival molt valent que ha avançat molt la defensa”. En aquest sentit, va assenyalar que “per això han jugat Raphinha i Joao Félix, que entenen bé la profunditat.”

De Jong va marcar el gol 11.000 de l’equip

El centrecampista del Barcelona Frenkie de Jong, que va marcar davant del Getafe el gol 11.000 en la història de l’equip blaugrana, es va mostrar feliç per l’efemèride i la victòria. “M’ho han dit al final del partit (el gol 11.000) i està bé que, quan faci un gol, que sigui històric”, va manifestar somrient als micròfons de Movistar+.

El Sevilla denuncia Real Madrid TV

El Sevilla va denunciar al Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol “la campanya de persecució i fustigació cap al Sr. col·legiat Díaz de Mera, designat com a àrbitre principal del partit de demà (avui per al lector) entre el Reial Madrid i el Sevilla” que va difondre Real Madrid TV. El club sevillà també es refereix a la fustigació al col·legiat “González Fuertes, àrbitre designat per al VAR, a través de Real Madrid TV”.

L’Espanyol remunta i es col·loca segon

L’Espanyol es va endur el triomf en la visita a l’Eibar després d’una de remuntada in extremis amb dos gols en el temps afegit que li van permetre guanyar (2-3) i arrabassar la segona plaça a l’equip basc, que dona l’ascens directe a Primera.