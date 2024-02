Deu anys d'empoderament: la Cursa de la Dona Nayox celebra la dècada de vida

detail.info.publicated XAVIER MADRONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Cursa de la Dona Nayox de Lleida del proper 10 de març, amb l’habitual distància de 5,6 km que pot fer-se corrent o caminant, arriba aquest any a la desena edició, en la qual ja hi ha 1.040 inscrits i espera superar els 2.000. La prova, que va ser presentada ahir, començarà a les 11.00 amb inici i final a la canalització, a l’altura dels Camps Elisis.

Des del GoGoGoRunners Club Esportiu, entitat organitzadora, Estefi Climent, va voler remarcar que “està oberta a tothom” i que té “el propòsit de potenciar i donar visibilitat a l’esport femení”. En aquest sentit, va destacar que un 87% dels inscrits ho faran en la caminada i que un 11% seran homes, quan en la primera edició amb prou feines va ser un 2%. Dissabte hi haurà carreres infantils.

Ester Tort, també representant de l’organització, va explicar que aquest any s’han fet “medalles d’arribada, que es donaran a totes les participants que arribin a meta. També es donarà un braçalet tèxtil commemoratiu de la cursa a totes les inscrites i un penjoll de plata en tots els premis individuals com a record commemoratiu del desè aniversari”.

La carrera té caràcter solidari i part de la recaptació de les inscripcions anirà destinada a la investigació del càncer de mama a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Lleida (IRBLleida). Aquesta iniciativa s’emmarca dins de les accions a què dona suport la Beca Marta Santamaria. En la passada edició es van recaptar 3.370 euros.

El regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, va assenyalar que aquest esdeveniment “s’ha convertit en una cita indispensable per a totes les dones que estimen l’esport i la vida saludable”. Per la seua part, la tinenta d’alcalde, regidora de Bon Govern i de Polítiques Feministes, Carme Valls, va donar l’enhorabona i les gràcies a tots els que fan possible la carrera “per la implicació i el treball durant aquests anys”.

Com a activitats paral·leles, l’escalfament previ es realitzarà amb una sessió de zumba a les 10.00, a càrrec de Silvia Cabanillas. L’arribada i sortida anirà acompanyada de la música del DJ Noc, i també acompanyaran el ritme la batucada Samba Escola i la Ilerband. A més, els Castellers de Lleida realitzaran diferents actuacions. Entre els serveis, n’hi haurà un de fisioteràpia a càrrec d’estudiants en pràctiques de la UdL. Al bon funcionament de la carrera contribuiran entre 120 i 140 voluntaris.