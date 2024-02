Una lliçó de valors: el Ponts castiga un equip seu després de provocar desperfectes en un altre camp

detail.info.publicated XAVIER MADRONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Club Esportiu Ponts ha protagonitzat el cap de setmana passat un fet insòlit, però carregat d’educació en valors. El seu equip infantil A, que competeix a la Segona divisió territorial, havia de jugar dissabte un partit a Agramunt però tal com havia avisat el club de la Noguera a la delegació de la Federació Catalana i el mateix rival durant la setmana explicant els motius, no es va presentar al matx.

Va ser un càstig del Ponts al seu propi equip. Això sí, les tres parts, l’Agramunt, l’àrbitre i el mateix Ponts, ja que es van desplaçar l’entrenador i un jugador, van firmar l’acta.

El motiu cal buscar-lo jornades enrere quan el 10 de febrer el Ponts va jugar a la Seu contra l’Escola de Futbol Orgèl·lia. “Vam perdre 2-1 amb un equip que gairebé no havia guanyat partits i hi va haver alguna entrada forta dels locals i els meus jugadors es devien frustrar, però l’important no és el resultat i a més per xiular qualsevol acció fora del reglament ja hi ha l’àrbitre. Ja vaig canviar dos jugadors perquè van respondre amb brusquedats, després en van seguir d’altres i després del matx van produir certes destrosses a les banquetes i als vestidors. Va ser una cosa que no podem permetre i ho vaig comunicar immediatament a la junta perquè no podem anar donant aquesta imatge i menys tractant-se de futbol formatiu on els valors són fonamentals”, explica l’entrenador de l’equip infantil del Ponts, David Galceran.

La junta, després de l’informe de Galceran, va acordar que els tres jugadors que havien produït els desperfectes fossin inhabilitats dos encontres i es fessin càrrec de les despeses que els va comunicar l’ajuntament de la Seu. Però quan els directius van informar de la decisió les famílies de tots els jugadors, aquestes els van respondre que eren un equip a les bones i a les males i que el càstig havia de ser per a la plantilla sencera.

Així que la decisió final va ser no presentar-se a jugar al camp de l’Agramunt, encara que les despeses dels desperfectes van quedar a assumir-les al cinquanta per cent entre el club i les tres famílies dels jugadors implicats. “Ens va saber greu per l’Agramunt perquè ells ens insistien que volien jugar el partit. El que menys importa és que hàgim perdut per incompareixença i que a més ens restin punts en la classificació i ens imposin una multa, l’important en aquest cas és que el que hem fet serveixi de lliçó”, assenyala David Galceran.“Tant és el lloc en el qual quedem si estem parlant de futbol formatiu. No tot s’hi val i agraeixo que la junta em va donar suport en tot moment perquè els valors i la imatge que cal donar són innegociables”, conclou Galceran