La selecció femenina cobrarà 65 vegades menys que la masculina si venç

La selecció espanyola femenina de futbol disputa avui (19.00/La 1) a Sevilla la final de la Lliga de les Nacions contra la de França. És la primera edició de la versió femenina d’aquesta competició i el premi en metàl·lic per a les campiones està establert en 160.000 euros, mentre que les finalistes percebran 100.000 euros.

Unes xifres que contrasten diametralment amb les recompenses que van rebre els seus homòlegs masculins, quan, ara fa vuit mesos, van guanyar el mateix títol i van derrotar a la final Croàcia en els llançaments de penals. En aquell cas, els jugadors de Luis de la Fuente es van repartir 10 milions i mig d’euros, mentre que els finalistes se’n van emportar 9. Una diferència abismal, que significa que, en cas de victòria, les jugadores de Montse Tomé cobrarien l’1,5% del salari masculí, o, dit d’una altra manera, 65 vegades menys. Unes quantitats que no aporta directament la UEFA, sinó que són les mateixes federacions les que distribueixen entre els seus futbolistes. Un panorama ben diferent del d’altres federacions, com la de Noruega o la dels Estats Units, que contemplen sous equiparats per a les seleccions masculina i femenina.Una de les seues estrelles, Aitana Bonmatí, va ser contundent en una entrevista que ahir va publicar L’Équipe. “Tinc la impressió que el Mundial va ser endebades, queda molt per fer a Espanya”, va dir la blaugrana, que va afegir: “Cal promocionar bé els partits, organitzar-los en llocs adequats i no canviar d’estadi una setmana abans del partit”, amb referència al canvi de seu de la semifinal contra Països Baixos, de Cadis a Sevilla, a dos setmanes que es disputés. “Això no succeiria amb els nois”, va asseverar.