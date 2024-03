Emma Carrasco puja de nivell i acaricia el bitllet per a París

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Emma Carrasco, de 18 anys, és una mica més a prop d’aconseguir el gran objectiu de la seua carrera esportiva, ser en uns Jocs Olímpics. La lleidatana, ara enrolada al Sant Andreu, va ser una de les grans protagonistes del Campionat d’Espanya d’hivern disputat la setmana passada a Sabadell, on es va penjar set medalles d’or, tres de les quals a nivell absolut individual, uns resultats que li han permès ascendir de nivell a la selecció estatal.

La Federació Espanyola de Natació (RFEN) va donar a conèixer ahir la composició de l’equip actualitzat una vegada disputades les dos proves corresponents al primer cicle de competicions, que incloïa el Mundial de Doha (Qatar) i l’esmentat Estatal de Sabadell. Hi apareix Emma Carrasco en el nivell 2, la qual cosa correspon als nadadors i nadadores les marques de les quals estiguin entre el vuitè i el setzè llocs del rànquing mundial.En aquest cas, la lleidatana ha pujat una posició en aquest escalafó, ja que a l’octubre estava al tercer, i és l’única dona que figura en aquest nivell, on només apareix el mallorquí Hugo González, que a Doha es va proclamar campió del món dels 200 metres esquena. El balear també és l’únic representant en el màxim nivell en les proves de 100 i 200 esquena. Carrasco és al nivell 2 en dos disciplines, els 200 braça i els 400 estils, on va aconseguir la mínima olímpica B i A, respectivament, en el passat Campionat d’Espanya. A més, figura en el nivell 3 en els 200 estils, prova en la qual també té la mínima B.Per la seua part, Paula Juste, l’altra lleidatana que té opcions d’arribar als Jocs de París d’aquest pròxim estiu, no ha estat inclosa en aquesta llista –tampoc ho va estar en l’anterior–, malgrat que la nadadora del Club Natació Lleida va aconseguir quatre medalles a l’Estatal de Sabadell (or en els 50 i 100 papallona i bronze en els 200 estils i 200 papallona).En aquest segon cicle de competicions abans dels Jocs s’han programat dos cites, l’Europeu de Belgrad i l’Estatal Trials de Palma, que coincideixen en dates.