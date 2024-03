Els Estatals de fons de Beret es retarden dos setmanes

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Campionats d’Espanya d’esquí de fons que estaven programats al pla de Beret la setmana que ve han hagut de ser retardats dos setmanes, concretament als dies 22, 23 i 24 d’aquest mes de març, per coincidències amb altres proves.

La causa d’aquesta reprogramació és la gran nevada que ha caigut aquests últims dies al Valle de Belagua, a Navarra, que ha obligat la Federació Espanyola a ajornar la Copa d’Espanya de fons que hi havia prevista aquest cap de setmana davant del risc d’allaus que posava seriosament en risc la seguretat dels participants. Això ha provocat un efecte dòmino, ja que aquesta Copa s’ha traslladat al cap de setmana següent, 8 i 9 de març, la qual cosa ha desplaçat els Campionats d’Espanya absoluts que estaven previstos aquell cap de setmana i es fixen per al penúltim de mes, del 22 al 24, ja que el del 16 i 17 coincidia amb les finals de la Copa del Món i d’Europa de la disciplina en la qual estan immersos els esquiadors de l’equip nacional, majoritàriament lleidatans.

L’Estatal, que es disputarà al pla de Beret, inclou totes les categories, des de l’absoluta fins a les de base, de manera que s’espera una participació d’uns 150 esquiadors. El certamen també serà puntuable per al Campionat de Catalunya, que va haver de ser ajornat a finals de gener per falta de neu a l’estació lleidatana de Lles de Cerdanya. El certamen durarà tres dies i arrancarà el divendres 22 amb la disputa de la prova d’estil lliure, que per als absoluts serà de 15 km i la base entre 7,5 i 2,5. Dissabte se celebrarà la carrera clàssica, amb recorreguts d’entre 10 i 1,2 quilòmetres depenent de l’edat, i diumenge s’abaixarà el teló amb l’esprint.

A aquests Estatals acudiran els integrants del centre de tecnificació de la Seu d’Urgell i els membres de l’equip nacional, que el cap de setmana anterior hauran competit internacionalment. L’urgellenc Jaume Pueyo prendrà part a les finals esprint de la Copa del Món a la ciutat sueca de Falun, mentre que el seu company al CEFUC Marc Colell i Bernat Sellés, del Cerdanya Nòrdic, ho faran a la Copa d’Europa.