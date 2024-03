El Barça obre amb l'Athletic el tram decisiu de la Lliga

El Barcelona visita avui l’Athletic (21.00) a San Mamés, en un duel entre dos equips a l’alça i que lluiten per continuar avançant en els seus respectius objectius, els blaugranes per continuar mantenint les seues opcions al títol de Lliga i els blanc-i-vermells per acabar en zona Champions. L’Athletic arriba al partit després d’aconseguir dijous la classificació per a la final de la Copa del Rei. Xavi Hernández va tornar a referir-se ahir a la seua decisió de deixar el club a final de temporada i va assegurar que “a dia d’avui no ha variat res. No hi ha tema. Pas a pas i contra l’Athletic demà –per avui–, res més. A dia d’avui no hi ha cap variació”, va declarar en roda de premsa, sense afegir res més quan va ser preguntat per si acceptaria quedar-se un any més en el cas que el club no trobés el seu substitut perfecte, tal com va donar a entendre Deco aquesta setmana.

Va explicar que “estem en el tram decisiu de la temporada, i crec que arribem en bon moment. Després cal demostrar-ho, però les sensacions són positives”, va manifestar. “Noto l’equip més responsable, més competitiu, més intens, amb més dinamisme, tant amb pilota com sense pilota. Estem en un bon moment, però cal demostrar-ho partit a partit”, va afegir.En aquest sentit, va recordar que per al Barça “cada encontre és un examen. Bilbao és una prova important per a l’equip”, va insistir. “És un escenari ideal per fer un gran partit, per igualar-los en intensitat, ritme i fe. L’Athletic és un equip amb molta ànima i l’hem d’igualar. El dia de Getafe ens vam retrobar amb el joc, vam entendre que calia atacar espais. Segurament hi haurà espai darrere de la defensa. Serà un partit similar al del Getafe a casa. És hora de trobar la continuïtat en el joc, que és el que ens està faltant aquesta temporada”, va concloure.

Xavi inclou diversos joves a la llista

Xavi va incloure ahir els joves Kochen, Cubarsí, Guiu i Fort a la llista de 22 de convocats per al partit d’avui a San Mamés. El tècnic blaugrana manté quatre baixes per lesió, ja conegudes, que són les de Marcos Alonso, Balde, Gavi i Ferran Torres.

El Girona defensa avui la segona posició

El Girona defensa avui la seua segona posició a la Lliga. Ho fa visitant el Mallorca (18.30), equip que aquesta setmana ha segellat el seu pas a la final de la Copa del Rei. El Girona té diverses baixes per lesió: David López, Yangel, Vila, Joel Roca i Artero.