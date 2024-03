El Borges cau a casa amb un rival directe

detail.info.publicated PAU OSORIO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Borges va caure ahir davant del Júpiter per 2-1 en un partit que va estar marcat per la duresa dels dos equips. D’aquesta manera, els de les Garrigues van concedir la segona derrota a casa en tota la temporada i van perdre l’invicte en la segona volta.

Ambdós equips van saltar al camp buscant la victòria tant sí com no, ja que el triomf suposava superar l’altre a la classificació. El Júpiter va colpejar primer en un córner en el minut 32, que Bassols va enviar al fons de la xarxa (1-0). Tot i així, els locals no van abaixar els braços i al tall del descans Casals va aprofitar un error defensiu per igualar el matx (1-1).En el segon temps, la duresa va continuar creixent, accentuada per la permissivitat del col·legiat, i el duel es va convertir en un anar i venir. En un d’aquests contraatacs, els barcelonins van anotar l’1-2 definitiu amb una rematada d’Aozora, que el Borges no va ser capaç d’igualar.Després del xoc, el tècnic del Borges, Jordi López Mena, va declarar que “hem fet un bon paper, però ens ha faltat tenir el control i la calma necessària per igualar el partit”.