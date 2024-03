Decepció a Gijón

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Vila-sana va topar de nou amb la seua particular bèstia negra, el Telecable Gijón, que es va imposar per 4-2 en un partit que es va complicar a les del Pla d’Urgell des del primer minut i en el qual no van poder superar la consistència de l’equip local, el seu encert davant de porta i un mal arbitratge, que no va aplicar el mateix criteri als dos equips. Permissiu amb el joc del Gijón i molt rigorós amb les accions del Vila-sana, va xiular la desena falta de les lleidatanes a falta de sis minuts, mentre que l’equip local va acabar el matx només amb sis faltes en contra. L’equip de Lluís Rodero, a més, va perdre l’average amb les asturianes, que a la primera volta van caure al Municipal de Vila-sana per 4-3. En un altre duel destacat de la jornada, el Palau de Plegamans va vèncer 4-1 el Fraga, amb la qual cosa les barcelonines són líders sòlides, amb 46 punts, mentre que Vila-sana i Gijón estan empatats a 40 i el Fraga és quart a la taula amb 39.

El partit va començar malament per al Vila-sana. Va posar la bola en joc, però la va perdre en atac i la ràpida contra del Telecable va acabar amb penal i targeta blava per a Victòria Porta. Sara Roces no va perdonar en el seu llançament i va posar l’1-0. El Vila-sana va voler equilibrar el marcador ràpidament, però això el va portar a precipitar-se i a perdre boles que provocaven rapidíssimes i perilloses contres d’equip local, la qual cosa va ser una tònica durant tot el xoc. L’equip de Rodero va tenir molta arribada, però els seus atacs no trobaven rematades clares i, quan la bola anava a porta, allà estava Fernanda Hidalgo per evitar el gol.Luchi Agudo i Laura Barcons ho van intentar en el minut 3, però Marta Piquero, en una altra contra, va estar a prop de marcar de nou per a les locals. El partit era intens, en tots els sentits, amb duels que feien saltar espurnes, com el de Dai Silva i Marta Piquero, a les quals l’àrbitre va haver de cridar a l’ordre a la segona part. El Vila-sana apretava, com en sengles rematades de Luchi Agudo (8’) i Victòria Porta (10’), però el Gijón tenia més claredat en atac. Anna Salvat va tornar a evitar el gol en una doble ocasió local en el 12 però dos més tard, al 14, Ana Catarina firmava el 2-0 amb el qual es va arribar al final de la primera part. A la represa, el matx va mantenir el guió. Un Gijón que pressionava fort i generava molt perill davant d’un Vila-sana que s’anava carregant de faltes i que no trobava el camí del gol. A falta de 15.44 ja tenia nou faltes en contra. Poc abans, Victòria Porta no va encertar en una clara ocasió de gol.El partit va fer un gir en dos minuts. En el 36 Ana Catarina llançava la bola al pal i en el minut següent Victòria Porta encarava porta i li feien falta. L’àrbitre va xiular penal i ella mateixa es va encarregar de transformar el 2-1 (37’). Quedaven dotze minuts al davant però les esperances es van apagar de nou en el 38 amb el 3-1 anotat per Sara Roces en un duríssim llançament que va superar Salvat.Va caure la temuda desena falta i Marta Piquero la va aprofitar per posar el 4-1 en el minut 44. Un nou penal transformat per Victòria Porta va transformar el 4-2 en el 47, però quedava poc temps i el Gijón va saber defensar molt bé la renda i va aconseguir superar de nou les del Pla d’Urgell.

Rodero: “L’àrbitre no ens ha mirat igual als dos equips”

L’entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, es va mostrar molt descontent amb l’actuació de l’àrbitre en el matx d’ahir, al qual va retreure que no va aplicar el mateix criteri per als dos equips. “L’arbitratge ha estat molt dolent. No és una excusa, però no ens ha mirat igual als dos equips. Elles han jugat molt fort i han acabat el partit amb sis faltes i a nosaltres a la mínima ens xiulava falta”, es va queixar.Pel que fa a l’encontre, creu que “havíem d’estar més concentrades”. Després d’encaixar l’1-0 abans del primer minut de partit “semblava que havíem de resoldre’l ja, quan quedaven moltíssims minuts davant. Ens ha costat trobar el punt de tranquil·litat necessari”, va assegurar.“Hem jugat amb molta precipitació, és veritat que hem tingut moltes arribades, però poques ocasions clares. No hem estat bé en les transicions i en atac ens ha faltat posar la seua portera en més problemes. Són coses a millorar, perquè hem fallat ocasions molt clares”, va concloure Rodero.