Derrota de l'AEM davant un rival de Lliga F abans de tornar a la Lliga

L’AEM va caure golejat ahir en un amistós contra el Levante Las Planas, rival de Lliga F, a Sant Joan Despí aprofitant l’aturada de dos setmanes de la Primera Federació Femenina, pels compromisos internacionals que van culminar amb el recent títol de la Nations League de la selecció espanyola.

Va ser un partit atípic, marcat per la poca tensió que suposa un amistós a aquestes altures de la temporada, i més, després d’uns dies de vacances per a la plantilla. El matx no va començar bé per a les aemistes, que van veure les rivals, en pràcticament cada arribada a l’àrea, aconseguien batre la porteria de Paula Coba.Fins en cinc ocasions l’equip local va celebrar els seus gols, tots a la primera meitat. Berta Bou, Baudet, Irina i un doblet de Carla Julià van evidenciar una fragilitat defensiva de la saga del quatre aemista. Una característica poc habitual de l’equip de Rubén López que va ser capaç d’encadenar vuit partits sense encaixar gol.En el segon temps, el tècnic va realitzar sis substitucions que van donar la consistència que va faltar en els primers quaranta-cinc minuts. El treball va millorar ostensiblement i el marcador ja no es va moure. No es van haver de lamentar lesions, la millor notícia d’un partit de preparació que va servir perquè les jugadores menys habituals agafessin ritme. Durant la setmana es va haver de cancel·lar un amistós contra l’Andorra, a causa dels talls a l’autovia per la vaga, que van impedir viatjar a les andorranes.