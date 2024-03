Vinícius evita la derrota del Madrid i torna a provocar a Mestalla

En la seua tornada a Mestalla després de l’incident racista de la passada temporada, Vinícius va tornar a ser protagonista a l’estadi valencià. En el pla esportiu, va marcar un doblet (50’ i 76’), amb el qual el Reial Madrid va evitar la derrota davant del València, que s’havia avançat amb gols d’Hugo Duro (27’) i Roman Yaremchuk (30’), i va provocar la grada en els dos gols amb el puny en alt i la mà a l’orella. El matx va acabar amb polèmica i tangana, ja que l’àrbitre, Jesús Gil Manzano, va xiular el final just quan Bellingham va marcar el gol que hauria suposat la remuntada i el va expulsar per protestar i possibles insults. Vinícius va ser rebut amb esbroncades, encara que sense incidents, per l’afició del Valencia.El brasiler tornava a Mestalla nou mesos després de patir insults racistes per part d’uns aficionats que el club local va expulsar immediatament. La seguretat de l’estadi va requisar cartells grocs en els quals es llegia el lema “Lim Go Home” i en els quals també hi havia una referència a Vinícius, que apareixia amb un nas gegant i el missatge “Pinochius, I don’t care” (Pinotxo, no m’importes).

Abans del partit, prop de 20.000 valencianistes es van manifestar i van rebutjar una vegada més la gestió del màxim accionista del club, Peter Lim, i van mostrar el seu descontentament amb la postura del govern valencià amb el Nou Mestalla. També hi va haver un homenatge a les víctimes de l’incendi de València i ambdós equips van portar una corona de flors.