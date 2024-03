El Llista surt del descens

El Finques Prats Lleida Llista va obtenir ahir una victòria enorme a l’imposar-se per 4-2 al Caldes. Suma tres punts que valen el seu pes en or i que li serveixen per abandonar els llocs de descens directe, amb la qual cosa se’n va alleujat a l’aturada de dos setmanes que ara patirà la competició per la disputa, en els dos pròxims caps de setmana, de la Copa del Rei de la Copa Princesa, respectivament. El triomf no va ser gens fàcil. Els homes d’Edu Amat van fallar sis llançaments directes entre penals i faltes directes. Si haguessin estat una mica més encertats s’haurien estalviat patir fins al final, ja que el Llista no va sentenciar el partit fins que faltaven 33 segons per al final. Amb aquesta victòria trenca una mala ratxa, ja que havia encadenat cinc derrotes, només havia sumat 1 punt dels últims 24 en joc i la seua última victòria datava del 10 de desembre, quan va vèncer per 3-1 el Reus. El d’ahir va ser, per tant, el primer triomf del 2024.

El Llista, conscient del que hi havia en joc, va sortir a buscar el partit i va començar a atansar-se a la porteria d’Arnau Martínez. Però una vegada més, li va costar trobar el gol i el rival es mostrava perillós a la contra. En ple domini local i després de dos bones primeres ocasions per a Xavi Aragonès (2’) i Nico Ojeda (4’), en el minut 8 els àrbitres van assenyalar penal per fer caure Sergi Folguera. El llançament el va executar Xavi Aragonès, però va errar. No es va desanimar el Llista, que va tenir una gran ocasió en el minut següent amb una rematada de Sebas Moncusí que va aturar el porter (9’) i, en el minut 12, Sergi Duch va obrir el marcador amb una superba rematada que posava l’1-0. Hauria pogut ampliar la distància amb una rematada de Folguera que va sortir alta (19’) i, en el minut 22, el Llista va disposar d’un altre llançament de penal, per nova caiguda de Sergi Folguera, però qui no va encertar en aquesta ocasió va ser Nico Ojeda. Zero de dos intents. Per a súmmum de mals, en la jugada següent Pau Cardona va sorprendre Javi Sánchez amb un tir llunyà que posava al marcador l’1-1 amb el qual va acabar la primera part.Tot just començar la segona, el Finques Prats va disposar d’un tercer llançament, aquesta vegada per un penal a Nico. Va llançar Nuno i tampoc no va encertar (27’). La pèssima ratxa es va mantenir en la quarta oportunitat, que va arribar per una blava a Pujadas (29’). Va tirar Folguera i no va millorar l’estadística. Zero de quatre. El costat positiu era que l’equip mantenia el control del joc. Però no aconseguia una renda tranquil·litzadora. Nico va estar a punt del gol amb una rematada al pal al minut 30 i, tot seguit, el mateix Nico Ojeda va marcar un gran gol que posava un esperançador 2-1 (30’). El Llista va aprofitar a la perfecció l’eufòria del gol i, un minut després, Nuno va aconseguir la bola en pista pròpia i es va llançar cap a la porteria rival esquivant els que li sortien al pas. Va llançar un potent tir que va posar el 3-1 (31’). Hauria pogut sentenciar dos minuts més tard. Ballart va veure una blava i Nico va intentar encertar en el llançament. Però la porteria seguia petita per als llançadors i va fallar. Zero de cinc.El Caldes no es rendia i, al minut 41, Marc González va marcar el 3-2 que deixava el partit obert, per a desgràcia del Llista. En un final trepidant, el Llista va cometre la desena falta en el minut 46, però González també va fallar la falta directa.El Caldes se la va jugar traient el porter i situant cinc jugadors de pista. Nico va recuperar la bola, va llançar des de lluny a porta buida i la pilota tampoc no va entrar (48’). L’últim minut va ser d’alta tensió. Blava a González i nou error en la directa, aquesta vegada a càrrec de Nuno (zero de sis) i, a falta de 33 segons i en superioritat numèrica, Xavi Aragonès va segellar el vital triomf amb el 4-2.

L’entrenador del Finques Prats Lleida Llista, Edu Amat, donava una gran importància a la victòria aconseguida ahir, que permet a l’equip anar a l’aturada de dos setmanes que ara patirà la competició fora de les posicions de descens directe. Tot i que lamentava que els seus jugadors fallessin sis llançaments directes, entre penals i faltes directes, insistia que l’important era guanyar.

“Era un partit en el qual el més important era sumar els tres punts. L’equip ha sabut llegir el partit i estem molt contents per haver salvat aquesta situació compromesa”, valorava. “Calia guanyar, era igual com”, insistia, molt satisfet perquè “hem salvat el primer match ball. Ara cal continuar així”.

Pel que fa als sis llançaments fallats, admetia que “hi havia molta tensió en aquest partit. I en aquestes situacions ens costa marcar. La porteria se’ns fa petita. Els llançaments els hem treballat durant la setmana, però no ens han sortit. Amb una mica d’encert era per golejar i amb una diferència més gran en el marcador, el final del partit s’hauria viscut d’una altra manera”.Va agrair també a l’afició el suport que, una vegada més, va donar a l’equip. “Sempre ho diem, quan l’afició ens anima així, a la pista ho notem i som un jugador més. Ens han transmès energia i per això els hem dedicat la victòria.” Quant a l’aturada, va valorar que “quan perds vols jugar com més aviat millor, però ara, aquestes vacances ens aniran bé”.