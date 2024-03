Nova fita històrica de Pueyo

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El lleidatà Jaume Pueyo va tornar a fer història a l’aconseguir ahir el millor resultat de sempre de l’esquí de fons espanyol a la Copa del Món finalitzant en desena posició a Lahti (Finlàndia). Va ser en l’especialitat d’esprint lliure en la qual l’esquiador de la Seu d’Urgell ja havia fet història fa un parell de setmanes a Minneapolis a l’acabar en la setzena posició.

Per veure l’anterior millor resultat en el circuit de màxim nivell mundial cal remuntar-se a Oslo (Noruega), el 16 de març del 2002, on el càntabre Juan Jesús Juanji Gutiérrez, va aconseguir l’onzena posició en els cinquanta quilòmetres. Tot això excloent els resultats obtinguts en el seu dia per l’alemany nacionalitzat espanyol Johann Muehlegg, que va ser suspès per dopatge.“És el meu millor resultat de la temporada. En els quarts i semis em trobava bé i amb força, però he fet una sortida lenta en semis i ha estat molt difícil passar. Continuo agafant experiència, però d’aquí ja no ens treuen”, comentava un eufòric Jaume.Martí Vigo, el seu entrenador, assenyalava per la seua banda que “estem molt contents i ja consolidant-nos en Copa del Món. Aquest és el seu segon superresultat. Ara anirem a dos Copes del Món consecutives i a veure com ens va”, deia esperançat. Pueyo està mantenint una progressió increïble i consolidada, una cosa que dona grans esperances a l’esquí de fons espanyol. La prova la va guanyar l’imparable noruec Johannes Klaebo, que també es va imposar en l’anterior prova contra el crono a Minneapolis i aquesta temporada pràcticament compta les seues participacions per victòries.Jaume Pueyo, de 22 anys i pertanyent al Club d’Esquí de Fons Urgellet Cerdanya (CEFUC), afronta la sisena temporada en l’estructura de la Reial Federació Espanyola d’Esports d’Hivern (RFEDI). A començaments del mes de febrer va prendre part en el Campionat del Món sub-23 a la localitat eslovena de Planica, on es va quedar molt a prop de les semifinals de l’esprint, la seua gran especialitat. L’urgellenc, que va debutar en uns Jocs Olímpics en la cita de Pequín 2022, es va veure involucrat en una caiguda durant la ronda de quarts de final que el va privar de progressar fins a semifinals.