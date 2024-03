Punt insuficient

Athletic i Barcelona van firmar un 0-0 a San Mamés que no va deixar cap dels dos equips content, ja que als blaugranes no els permet aprofitar-se de les entrepussades del Reial Madrid, del qual segueixen a vuit punts, i el Girona, al qual s’han atansat a un, ni als locals atansar-se a les places de Lliga de Campions.

El blaugrana Iñigo Martínez, exjugador de l’Athletic, va ser xiulat per la seua antiga afició al sortir al camp

Va ser un partit molt disputat però sense gaire futbol i amb la desgràcia de les lesions de Frenkie de Jong i Pedri, que posen en dubte la seua presència a la tornada de vuitens de final de la Lliga de Campions davant del Nàpols. El Barça, colpejat per aquestes lesions, les dos abans del descans, també veu frenada la bona marxa de lliga que li havia permès sumar 13 dels últims 15 punts.Xavi va sorprendre amb Pedri i Raphinha, quan s’esperava Joao Félix i Lamine Yamal, i també va deixar a la banqueta Iñigo Martínez en el seu retorn a Bilbao després de fitxar l’estiu passat. Va arrancar millor l’Athletic, amb un parell d’arribades en què va faltar una mica de finor a Iñaki Williams i Imanol per dotar-les de perill real.Va respondre ràpid el Barça, que va tenir dos bones pilotes a l’àrea que van interceptar Williams i Paredes davant de Pedri i Gondogan. El segon, una pilota picada a l’àrea petita des del segon pal per Lewandowski, amb verí. Un parell de rematades de Christensen i Kounde, a centrades des de la dreta en jugades a pilota aturada, van tancar els millors minuts blaugranes en una primera meitat amb els de Xavi assolats per les lesions de De Jong i Pedri.Enmig d’aquestes desgràcies, Unai Simón va haver de sortir en una pilota profunda per a Fermín al límit de l’àrea i, com a conseqüència del rebuig del porter, a punt va estar de marcar Cancelo des de la zona de banquetes. Va disparar entre els tres pals el portuguès, però entre Simon i Yeray, un frenant la pilota i l’altre traient-la a la línia amb un complicat moviment, van resoldre la millor ocasió d’ambdós equips abans del descans. Un parell de centrades de Berenguer rases i cap enrere, que va defensar des de l’inici molt bé el Barcelona, i una contra en què Unai Gómez, espectacular en el desplegament, no va veure Williams, van completar una primera meitat sense grans ocasions.Ja a la segona part una primera pilota llarga de Yeray a Williams va començar uns minuts de setge locals en els quals el més gran dels germans va disparar un parell de vegades desviat i també Unai Gómez va buscar la seua oportunitat. Van contestar Lewandowski, dos vegades, i Fermín en accions gairebé calcades abans que Valverde es decidís a posar sobre la gespa Galarreta i Sancet. Amb ells va guanyar claredat l’Athletic i va créixer Berenguer, que no es va cansar de percudir i generar ocasions. Una, una centrada a Williams que va tallar Cancelo i una altra, una pilota a l’àrea a la qual Sancet no va arribar.Va sortir Iñigo Martínez, que va ser xiulat, i el xoc va enfilar el tram final sense gaire futbol, tot i que sí tensió i intensitat. En aquesta dinàmica, l’Athletic va tenir l’última però Dani García, al 92, va rematar malament de cap. Al final, un punt pobre per al Barça.

Xavi: “És una oportunitat perduda, no hem estat al nivell”

Xavi Hernández va analitzar l’empat i va lamentar que “no hem fet un bon partit, hauríem d’haver fet un pas endavant perquè era un dia molt important i ens n’anem tristos perquè no hem ofert la millor versió en un matx que requeria molt més”. El tècnic blaugrana va definir la punxada com una “oportunitat perduda” i va afegir que ho va ser “en tots els sentits. En el joc, en sensacions, en el fet de poder retallar distàncies, en tot. Era una oportunitat molt bona perquè ens podíem haver posat segons i a sis punts del líder, ho sabíem i hem fallat. Avui sí que cal retreure’ns coses i pensar que no hem estat bé”. Xavi va insistir que “ens n’anem decebuts perquè no hem estat al nivell que requeria el partit”.

“Ens ha costat arribar a l’àrea rival”

Ter Stegen va reconèixer que el Barça no va arribar “prou a l’àrea” rival. “Han pressionat a dalt, però no era una pressió gaire intensa i ens han deixat jugar. Hem sabut superar-la però quan arribàvem a l’altre camp ens costava una mica”, va admetre el porter alemany.

El Madrid recorrerà la roja a Bellingham

El Reial Madrid, on segueix la indignació pel gol que va invalidar l’àrbitre una vegada acabat el partit a València, recorrerà la targeta roja a Bellingham. L’àrbitre va escriure a l’acta que el va expulsar perquè va dirigir-se-li “en actitud agressiva i a crits” i dient “It’s a fucking goal” (És un refotut gol). El Madrid entén que aquesta frase no és un insult.

Victòria de l’Atlètic i golejada del Vila-real

L’Atlètic de Madrid va derrotar el Betis per 2-1, en un partit que hauria pogut resoldre ja a la primera part amb els gols de Rui Silva, en pròpia porta, i Morata i que es va ajustar amb un gol de William José a la segona. El Vila-real, per la seua part, va confirmar la recuperació a nivell de joc i resultats al golejar 5-1, amb el noruec Alexander Sorloth autor de tres gols, un Granada molt fràgil en defensa.