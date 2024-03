Demanen presó per a Ancelotti

La Fiscalia de Madrid sol·licita quatre anys i nou mesos de presó per a l’actual entrenador del Reial Madrid, Carlo Ancelotti, per haver defraudat suposadament a l’erari públic 1.062.079 euros en els exercicis fiscals del 2014 (386.361 euros) i del 2015 (675.718 euros), en la seua primera etapa madridista, van informar fonts fiscals.

El representant del Ministeri Públic li imputa dos delictes contra la Hisenda Pública, ja que malgrat que ell mateix va afirmar la condició de resident a Espanya a efectes fiscals i que va reflectir que el seu domicili era a Madrid, només va consignar en les seues declaracions de la renda les retribucions de treball personal percebudes del Reial Madrid i va ometre el rendiment corresponent a l’explotació dels seus drets d’imatge, que havia cedit a altres entitats.La Fiscalia subratlla que “a fi d’eludir la tributació pels rendiments dels esmentats drets d’imatge” tant els rebuts pel Reial Madrid com d’altres marques per esdeveniments diversos, el tècnic va acudir a un “complex” i “confús” entramat de fideïcomisos i societats interposades per canalitzar el cobrament dels drets d’imatge.Ancelotti ha decidit anar a judici i defensar-se de l’acusació de la Fiscalia contra ell per delicte fiscal. Tot i això, ja ha consignat els diners, que en cas de condemna implicarien una reducció de la pena a l’haver reparat el mal. La intenció del tècnic madridista passa per discutir que la residència fiscal el 2015 no va estar establerta a Espanya després de tancar el primer cicle al conjunt blanc. Aquesta qüestió va ser acceptada per la jutge d’instrucció però la Fiscalia va recórrer i va guanyar el recurs.

El Reial Madrid va empatar (1-1) ahir a la nit contra el Leipzig en la tornada de vuitens de final de la Lliga de Campions 2023-2024, en un partit poc atractiu dels locals, que van certificar l’accés a quarts després de refugiar-se en un gol de Vinícius, patint fins al final, i sobrevivint als perillosos acostaments alemanys, que van igualar amb un gol d’Orbán.

Els de Carlo Ancelotti van completar un pobre i molt gris partit en el qual tots els jugadors van ser per sota del seu nivell. La falta d’actitud va desesperar fins i tot el Bernabéu, que es va haver d’acontentar, ja en la segona meitat, amb un gol de Vinícius assistit per Bellingham, que han sancionat amb dos partits per l’expulsió a la Lliga contra el València. Els alemanys van empatar ràpid i van creure en la victòria fins al final –haurien pogut igualar l’eliminatòria amb una pilota al travesser en el descompte–, embotellant fins i tot el 14 vegades campió d’Europa.

Amb set canvis respecte a l’equip que va vèncer el Manchester United el cap de setmana, el Manchester City va resoldre el tràmit contra el Copenhaguen (3-1) i va accedir per setena temporada consecutiva als quarts de final de la Lliga de Campions.

L’equip de Pep Guardiola no es queda fora d’aquesta ronda des que els eliminés el Mònaco el 2017, en la seua primera temporada a l’Etihad Stadium. Des d’aleshores, els Sky Blues no han fallat, i el d’ahir a la nit contra el Copenhaguen era tasca fàcil després de l’1-3 de l’anada.El City s’uneix a Reial Madrid, Bayern i PSG en els quarts de final i seguirà en la seua aventura de ser el segon equip en la història que defensa aquest títol.