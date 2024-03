El lleidatà David Giménez, nou entrenador de la UE Tàrrega

El lleidatà David Giménez, que ha dirigit Binèfar i EFAC Almacelles i ha format part de l’staff tècnic del Lleida Esportiu, serà l’entrenador de la UE Tàrrega en substitució del destituït Fran Ríos.

Giménez, de 38 anys, serà presentat avui pel club de la capital de l’Urgell, que ahir va celebrar una assemblea extraordinària de socis per donar validesa al relleu de president i de junta directiva. A partir d’ara, el president és Andreu Llanes, que substitueix Josep Monrabà, que passa a ser directiu, i la resta de la junta la formen David Sabanés (secretari i nou membre), Francesc Farré (Tresorer), Antoni Díaz (nou), Xavier Oliver, Xavier Camps, Pere R. Pont, Jordi Moré, Albert Pont i Francesc Sala. El president honorari continua sent l’exfutbolista internacional campió mundial i de l’Eurocopa, Joan Capdevila.Quant al balanç econòmic, la junta va presentar un pressupost per a aquesta temporada 2023-24 de 85.000 euros. El de la passada campanya 2022-23 va ser de 93.000 euros, que es va cobrir sense pèrdues.

En l’aspecte esportiu, el club afronta un repte molt important com és salvar la categoria, ja que actualment és penúltim en la classificació.