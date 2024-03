Aran s'abona al 'freeride'

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El freeride, la modalitat d’esquí fora pistes que consisteix a travessar zones verges combinant-ho amb salts i acrobàcies, està fent furor a la Val d’Aran. Després que el Freeride World Tour, el circuit a nivell internacional més important d’aquesta disciplina, recalés els tres últims anys a Aran –aquest últim va haver de suspendre’s per falta de neu–, dimecres passat Naut Aran estrenava el Backcountry Challenge, una prova impulsada pel rider català establert a Aran Alfons Garcia, referent de l’snowboard estatal, i el club Landing Snowboard, ubicat a Baqueira.

L’esdeveniment, reservat únicament a especialistes de l’snowboard, té diverses particularitats, la principal, és que no té una data concreta, sinó que hi ha un període d’espera buscant unes condicions a la muntanya que garanteixin un bon riding i la màxima seguretat per als participants. L’elecció de la data es comunica cinc dies abans als competidors, i en aquest cas va ser passat el 29 de febrer, que inicialment era la data límit per a la celebració, gràcies a les últimes nevades.

La participació estava restringida a dotze riders i per invitació, que havien de cobrir un recorregut de 390 metres de desnivell i amb pendents entre 25 i 35 graus. El Backcountry Challenge combina el freeride més pur amb el freestyle, de tal manera que al recorregut traçat els riders tenien dos salts artificials per fer acrobàcies i trucs. Al final van prendre-hi part deu riders, que van haver de fer dos rondes, de les quals es treia una mitjana per a la classificació i on s’avaluava l’elecció de la línia de traçat, la fluïdesa, l’estil i la tècnica, entre altres aspectes.

En el còmput global, el guanyador va ser el rider local Jon Arribas, completant el podi l’andorrà Albert Manresa i el català Aitor Soto. L’esdeveniment va comptar amb la participació de grans especialistes de l’snowboard, com Alfons Garcia, i llegendes com el britànic Tyler Chorlton, establert a Andorra, i Suray Fernández, l’única representant femenina.

L’organització es planteja obrir la prova en altres emplaçaments

El club Landing Snowboard ja pensa en el futur del Backcountry Challenge, que tindrà una segona edició l’any que ve, encara que la idea és que pugui tenir més d’una competició i convertir-lo en un circuit. “Aquest any el plantejament era de fer-ho com una prova pilot, però vist l’èxit que ha tingut la idea és obrir-lo a altres localitzacions al Pirineu”, va afirmar ahir un dels membres de l’organització, Ander Ordoño, que per una altra banda va reconèixer que “el millor d’aquest format, de tenir un període d’espera, és que es podria fer la prova a l’escenari que millors condicions tingui en aquell moment”.

Set lleidatans, en l’Estatal d’esquí de muntanya de Sierra Nevada

Set lleidatans prendran part aquest cap de setmana en el Campionat d’Espanya d’esquí de muntanya, en les disciplines de Vertical i Individual, ja que les d’esprint i relleus mixtos ja es van celebrar a finals de febrer a l’estació de Baqueira-Beret. En la categoria absoluta participaran l’urgellenc Jordi Alís i el pallarès Marc Ràdua, que es va penjar tres ors en la cita aranesa. En U18 no faltaran a la cita Laia Sellés, una altra de les favorites a pujar el podi (va guanyar les dos disciplines a Baqueira), Aina Garreta (va aconseguir un bronze) i Mariona Flores, i en U16 hi haurà Pau Baqué i Mariona Rovira, que també van pujar al podi en la cita disputada a la Val d’Aran.