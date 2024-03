Pereira planeja convertir el Lleida Esportiu en SAE

detail.info.publicated Xavier Madrona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president del Lleida Esportiu, Luis Pereira, va assenyalar en declaracions a SEGRE que la seua idea és convertir al club en SAE (Societat Anònima Esportiva) i aplicar el model futbolístic alemany que atorga veu i vot als socis. “La nostra idea és fer la conversió en SAE i que participin socis, abonats i la gent del territori. Encara que la participació dels socis i dels abonats sigui minoritària, fixarem als estatuts que, per als temes essencials, la gent de Lleida tingui la majoria de vot”, va afirmar Pereira.

En aquest sentit, va explicar que “instal·larem les fronteres perquè els socis i aficionats siguin els guardians del temple i que mai no es reprodueixin els escenaris catastròfics que el club va viure. Seguirem en aquest aspecte i de manera més pronunciada el model alemany”. El model futbolístic de gestió a Alemanya es regeix per la denominada Regla 50 +1, un terme informal utilitzat per referir-se a una clàusula en les regulacions de la Lliga de Futbol Alemany (DFL). La regla estableix que el 50% +1 vot ha d’estar en mans del club i els seus socis i està dissenyada per garantir que els membres del club conservin el control general, protegint l’entitat de la influència dels inversors externs.Sobre la conversió en SAE, el president del Lleida va dir que “el procés l’iniciarem quan hàgim acabat totes les negociacions en curs. Encara que és difícil el tema d’Hisenda, fins i tot per a ells els sembla un despropòsit. Tenim un fil per a la revisió que volem estirar”. I va afegir que “hem rebaixat molt el deute” del club, que era d’uns 6 milions d’euros. Pereira també va anunciar que “estem parlant amb quatre fons, tots aportats per gent de Lleida i en el seu moment prendrem la decisió de si entren o no, però no en majoria”. Aquests inversors locals, segons ell, entrarien al club i ajudarien “a construir la Ciutat Esportiva i a remodelar l’estadi. Això últim és la demostració del valor que tenen els sentiments”.

Sobre la possible arribada del Badalona Futur a Lleida, va reiterar que “mai no ha funcionat que hi hagi dos clubs en la mateixa categoria en una ciutat com Lleida. No hi ha debat”. Sobre si ha intentat un acostament recentment va ser clar: “L’últim que em van proposar era inacceptable”, va concloure.

El lleidatà Pol Muñoz s’incorpora a l’equip

El Lleida Esportiu va anunciar ahir la incorporació fins a final de temporada del jove defensa lleidatà Pol Muñoz, de 20 anys i natural d’Alcarràs, que completarà la plantilla d’Ángel Viadero. Muñoz arriba al conjunt lleidatà després de desvincular-se del Lecce italià, en el qual militava a l’equip Primavera, i encara que és lateral dret de formació, també pot espavilar-se com a central.Així, el club satisfà les seues necessitats quant a la confecció de la plantilla, ja que l’única assignatura pendent que tenia la direcció esportiva liderada per Raúl Fuster era la incorporació d’un altre jugador que pogués ocupar la línia de tres centrals.El jugador d’Alcarràs viurà així la seua segona etapa al club, ja que va militar al Lleida Esportiu fins a la categoria alevina, després de començar en el futbol al Baix Segrià. El 2015 va fitxar pel Barça i va anar escalant en les categories inferiors del conjunt blaugrana fins a la seua marxa el 2022, després de finalitzar el segon any de la seua etapa juvenil.En l’etapa com a blaugrana va compartir vestidor amb dos jugadors que ara juguen al primer equip com Gavi o Fermín López, a més d’altres que ara militen a Primera Divisió com Chadi Riad (Betis) i Ilias Akhomach (Vila-real). El 2022 van aconseguir el doblet de Lliga i Copa amb el juvenil A del club, abans que Muñoz recalés al Lecce italià, on ha jugat una temporada i mitja i es va proclamar campió del Campionat Primavera 1 el 2023.