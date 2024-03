L’Atlètic Lleida jugarà la temporada vinent a Primera o Segona RFEF

La ciutat de Lleida podria tenir la temporada que ve dos equips competint en categoria estatal: el Lleida Esportiu i l’Atlètic Lleida. Cal veure si estarien ambdós a la mateixa categoria, Segona o Primera RFEF o competirien en categories diferents. Josep Maria Oromí, advocat de professió i president de l’Atlètic Lleida des del mes de desembre passat, parla per primera vegada dels objectius del seu club, en declaracions en exclusiva a SEGRE, en les quals confirma la possible imminent compra per part del grup d’empresaris i socis propietaris del club lleidatà, del Badalona Futur, líder del Grup 3 de Segona RFEF, en el qual el Lleida Esportiu és el segon classificat.

“La nostra intenció és consolidar el projecte de l’Atlètic Lleida. La compra no està tancada. Estem en fase de negociació avançada i només falta la tramitació burocràtica. No s’ha fet encara, però es farà”, explica Oromí, persona vinculada al futbol durant tota la seua vida, com a futbolista i directiu.

“A tots els aficionats de Lleida, siguin del club que siguin, els convidem a venir a veure els nostres partits” Josep Maria Oromí

Afegeix que en el moment en què es tanqui la possible compra “es crearà l’Atlètic Lleida SAD i assumiríem la plaça que tinguin ells, sigui a Segona RFEF o a Primera”. I sobre l’escenari en el qual disputaran els partits explica que “si és a Segona jugarem a les instal·lacions de l’Atlètic Segre [el Municipal Ramon Farrús], com ara, i si és a Primera el tema està pendent de decidir”. Sobre la possibilitat de jugar al Camp d’Esports, recorda que “l’ús d’aquest recinte és un tema que està pendent de resolució judicial. Si el Badalona Futur puja i no està resolt el tema del Camp d’Esports buscarem alternativa”.

Quant a la relació amb el Lleida Esportiu, reconeix que “hi ha contactes, però el problema és el deute que tenen, que no ens poden dir a quant puja. A més, encara tenen problemes jurídics que estan pendents de resolució”. Afirma també que “si el Lleida estigués sanejat estaríem disposats a col·laborar”. Contrasta aquesta situació amb la del Badalona Futur: “El preu ha estat d’un euro i assumir un deute de 600.000 euros” i afegeix que “quan es tanqui la compra assumirem els seus jugadors. Ja estem treballant de cara a la temporada vinent”.

Oromí afirma que “veiem compatible que a Lleida hi hagi dos equips en la mateixa categoria. Cadascú té els seus jugadors” i sobre les preferències que puguin tenir aficionats lleidatans en el cas que hi hagi dos clubs a la ciutat explica que “respectem que la gent apreciï el Lleida Esportiu. Ho veiem bé. No anem en contra del Lleida en absolut i a tots els aficionats de Lleida, siguin del club que siguin, els convidem que vinguin a veure els nostres partits”. Oromí afegeix que “el futbol està inventat i el seu model de negoci també. Nosaltres aspirem a tenir els nostres propis socis i volem demostrar que a Lleida es pot gestionar bé un club que competeixi en la màxima categoria possible”, conclou.

