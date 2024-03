Llançats a buscar la quarta posició

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ICG Força Lleida afronta aquesta tarda (19.00) a la pista de l’Ourense la segona sortida consecutiva a la recerca d’un triomf, el setzè del curs i el setè com a visitant, que li permetria ascendir a la quarta posició, empatat amb un dels dos equips de Burgos, ja que els dos viuran també avui un derbi d’alt voltatge a la pista del San Pablo.

Gerard Encuentra sap la rellevància que té aquesta vint-i-tresena jornada de Lliga i per això reconeix que “guanyar a Ourense seria una victòria molt important per a nosaltres, perquè és l’equip que fa el tall del play-off i seria donar un pas endavant en una pista on rivals com Valladolid i Alacant han perdut”.El tècnic lleidatà adverteix de la dificultat que comporta el partit.

“L’Ourense està en un bon moment de forma. La passada jornada va estar a prop de guanyar a la pista del Tizona, que sabem que és molt complicada. Ha recuperat gairebé tots els lesionats i té bons jugadors i amb molta experiència a la Lliga”, afirma Encuentra, que creu que el partit “serà una guerra d’estils, on cadascú intentarà imposar el seu joc. Veurem si estem encertats, si som capaços de frenar els seus punts forts i alhora potenciar els nostres. Serà un partit molt disputat com el d’Oviedo, que si abaixem l’energia ens castigaran i de vegades estàs a temps de recuperar-lo i d’altres no. Esperem que no ens toqui recuperar i mantenir un nivell d’energia els 40 minuts”, va afirmar.L’ICG Lleida, que aquesta vegada ha viatjat a Ourense amb avió pensant en el vital duel de dimecres contra el Burgos a casa, només ha perdut dos partits dels últims catorze, davant de Corunya i Estudiantes. És per això que Gerard Encuentra confia a aprofitar aquesta bona dinàmica de joc i resultats per continuar sumant i atansar-se al segon gran objectiu de la temporada, aconseguir el factor pista a favor, ja que el primer, que era entrar al play-off, està pràcticament assegurat, ja que avantatja el desè classificat en sis victòries a falta de dotze jornades per acabar la fase regular. “Ara estem en una bona dinàmica, l’equip està amb confiança i quan arribes a finals ajustats té serenitat. Hem de ser un equip competitiu i no abaixar el nivell d’energia. No podem penedir-nos de res, hem de sortir a mossegar, perquè guanyar seria fer un pas molt important per encarar el play-off i deixar un rival directe més enrere”, va assenyalar.