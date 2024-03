El Lleida visita un altre filial per ficar pressió

El Lleida Esportiu afronta avui (18.00/Lleida En Joc) davant de l’Espanyol B el seu segon partit a domicili seguit, els dos davant d’un filial, en el qual espera repetir el triomf de diumenge passat contra el València Mestalla (0-1) per empatar a punts al capdavant de la taula amb el Badalona Futur i posar pressió tant al líder –que visita el Formentera– com als seus altres rivals a la zona noble de cara als partits de demà, a excepció de l’Europa, que també juga avui (18.00).

El tècnic blau, Ángel Viadero, va declarar ahir en roda de premsa que l’objectiu de l’equip és “continuar gaudint del dia a dia i créixer a nivell grupal” per afrontar les últimes nou jornades de Lliga. El tècnic va assenyalar que “crec que aquesta és la millor manera de competir” i va evitar “posar una pressió innecessària” a l’equip en la lluita per la primera plaça, que atorga l’ascens directe, i la consegüent lluita pel play-off, que l’equip blau, segon, té ben encarrilat perquè avantatja en 11 punts el Torrent, el primer equip que no jugaria la promoció, a la sisena plaça.Precisament, el següent a la taula és l’Espanyol B, que va setè, i el cap de setmana passat va posar fi a una ratxa de 10 jornades sense perdre –amb sis victòries i quatre empats–, després de caure a casa del Badalona Futur (1-0). Viadero va destacar la bona ratxa del filial blanc-i-blau: “Han començat a millorar molt després de fer un canvi de cicle a l’estiu i són un equip molt divertit de veure i amb un entrenador que em sembla fantàstic (Manolo González)”, va declarar el càntabre, que espera un guió similar al de la setmana passada a Paterna. “L’Espanyol B té comportaments amb pilota una mica diferents que el Mestalla, però també tenen jugadors amb moltíssima qualitat, que majoritàriament seran professionals, i que si els dones temps i espai per córrer, et castiguen”, va afegir el tècnic.Viadero també va destacar que “ha estat una de les millors setmanes de treball aquest any” i va lloar que “tota la plantilla està a un gran nivell i preparada per competir perquè a hores d’ara hi comencen a haver problemes de lesions i sancions”. En aquesta línia, va apuntar que hi ha hagut jugadors amb molèsties aquesta setmana, però no en va descartar cap.

Gairebé esgotades les entrades per assistir al partit

El Lleida va anunciar ahir que quedaven només 25 entrades disponibles per al partit que s’havien de recollir a les oficines del club lleidatà, ja que l’Espanyol no ven entrades a les seues taquilles i en va facilitar més d’un centenar al Lleida perquè les vengués entre l’afició.