Els lleidatans imposen la seua llei a la Copa Pirineus

La desena edició de la Copa Pirineus d’eslàlom, prova que va començar a disputar-se el 2014 i que és puntuable per al rànquing mundial de la Federació Internacional de Canoa (ICF), va arrancar ahir amb una primera jornada en què els representants lleidatans van ser els clars dominadors, guanyant tres de les quatre disciplines.

Miquel Travé, un dels clars aspirants a estar aquest estiu en els Jocs de París en la modalitat de canoa, no va defraudar en la seua prova i es va imposar amb autoritat al britànic Ryan Westley, que l’estiu passat li havia arrabassat el títol de campió d’Europa a Cracòvia. El podi el va completar el polonès Kacper Sztuba, mentre que el jove urgellenc Marc Vicente es va colar a la final i va acabar sisè. Travé es va quedar a les portes de fer doblet, ja que en K1 va pujar al tercer calaix del podi, sent superat pel suís Martin Dougoud i el basc Pau Etxaniz, que va ser el guanyador i el seu màxim rival per a la plaça olímpica de caiac.En la categoria femenina es van imposar les lleidatanes Núria Vilarruba i Laia Sorribas. La palista del Nàutic Mig Segre de Ponts es va emportar la victòria en K1 davant de la triple medallista olímpica Maialen Chourraut i de la ucraïnesa Viktoria Us, mentre que Vilarrubla, olímpica a Tòquio, va guanyar amb autoritat en C1 superant la basca Clara González i l’andorrana del Cadí Canoe Kayak Mònica Dòria. Avui es disputa la segona jornada amb la disputa de la modalitat extrem.