Verstappen, imparable

El neerlandès Max Verstappen, triple campió del món, va mantenir ahir el seu domini i es va imposar en el Gran Premi de l’Aràbia Saudita, el segon del Mundial d’F1, al circuit urbà de Jidda, en el qual no va participar el madrileny Carlos Sainz (Ferrari) –operat d’apendicitis divendres– i en què va firmar un nou doblet per a Red Bull al costat del seu company, el mexicà Sergio Pérez.

Verstappen, de 26 anys, va reforçar el liderat amb la seua segona victòria en les dos primeres curses de l’any –la seua cinquanta-sisena a l’F1, en la qual va firmar el seu podi número 100– i Checo –subcampió el curs passat– va confirmar el seu segon lloc a la general, en una carrera que el monegasc Charles Leclerc (Ferrari) va concloure tercer i en què el doble campió mundial Fernando Alonso (Aston Martin), amb una altra gran posada en escena i en una segona joventut als 42 anys, va acabar cinquè, un lloc al darrere de l’australià Oscar Piastri (McLaren).L’astre neerlandès desitja prolongar el seu regnat a la Fórmula 1 i ahir ho va deixar clar amb una altra victòria que es va anotar pràcticament sense despentinar-se. No va repetir el Grand Chelem de Bahrain perquè Leclerc li va arrabassar la volta ràpida just al final i perquè havia deixat de liderar durant un parell de voltes –al parar a canviar pneumàtics amb l’entrada del cotxe de seguretat– una cursa en la qual el substitut de Sainz, el jove Oliver Bearman, de 18 anys, va acabar en un molt meritori setè lloc. Just darrere del seu compatriota George Russell (Mercedes). A la general, Verstappen és líder amb 51 punts i Pérez en té 36 i Leclerc 38. Sainz és sisè amb 15 i Fernando Alonso, setè amb 12.

Fernando Alonso afirma que els falta “ritme de carrera”

Fernando Alonso va explicar el desgast que va patir per defensar la cinquena posició i va apuntar que necessiten “buscar solucions per al ritme de carrera”. “Quan hem parat amb el cotxe de seguretat en la volta 7 en quedaven 42 al davant. Tenia els meus dubtes, de sobte havíem de fer 42 voltes amb els pneumàtics, de si podríem arribar fins al final”, va afirmar, i va afegir que “de Bahrain a aquí hem fet un petit pas, som ràpids a una volta, però en carrera no podem amb McLaren”.