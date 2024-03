El Barça es juga el seu futur davant del Nàpols

El Barcelona rep avui el Nàpols a l’Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00) en la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, en una eliminatòria igualada després de l’1-1 de l’anada i que els blaugranes, que busquen ser a quarts i continuar vius a la Champions per pimera vegada en quatre anys, esperen tancar a favor seu en la primera final del tram decisiu de la temporada, a la recerca d’acomiadar l’etapa de Xavi Hernández amb un títol.

El tècnic blaugrana espera un Nàpols “valent” i va recordar que el d’avui és el “partit més important” de la temporada del seu equip. “Estem preparats i il·lusionats. Estem a un pas de tornar a estar entre els vuit millors equips d’Europa. És una gran oportunitat”, va declarar un Xavi que va demanar als seus jugadors “competir sense por” i a l’afició, que converteixi Montjuïc “en una olla de pressió”.El tècnic va apuntar que l’objectiu és fer “un partit semblant al de l’anada, però sent més contundents a les àrees”, malgrat que l’egarenc tindrà dos baixes clau respecte a l’anada, les de Frenkie de Jong i Pedri, que s’uneixen a l’absència de Gavi a la sala de màquines i l’obligaran a alinear un centre del camp del circumstàncies. A més, també seran baixa Ferran Torres i Marcos Alonso, que no s’han recuperat a temps per al duel europeu.Xavi també va reconèixer que “Calzona ha millorat l’equip”, ja que des de l’arribada del tècnic a la banqueta del Nàpols –va debutar precisament davant del Barça– encara no coneix la derrota.

L’Almeria salva un punt amb un Sevilla que va remuntar (2-2)

El cuer Almeria va tornar a vorejar ahir el seu primer triomf a la Lliga al cap de 28 jornades, després d’anar davant durant la majoria del partit davant del Sevilla. Tanmateix, el conjunt sevillà va remuntar el matx amb dos gols en els últims deu minuts, obra de Lukebakio i Ocampos, però va acabar concedint un empat, ja que el local Marezi va igualar l’enfrontament en el 95 per establir el 2-2 final. A Segona, el Leganés va guanyar per la mínima l’Amorebieta (0-1) i segueix líder, amb tres punts de marge sobre el segon, l’Elx.

Calzona: “És el partit de l’any per a nosaltres”

L’entrenador del Nàpols, Francesco Calzona, va assegurar que el matx davant del Barça és “el partit de l’any” per a ells, a més d’assenyalar que “no” tenen “por”. “Passar significaria molt a nivell de club i d’il·lusió”, va afegir el tècnic, conscient que el president del club, Aurelio de Laurentiis, prepara una prima milionària per als seus jugadors si guanyen el Barça i es classifiquen així per al Mundial de Clubs.

Activat el protocol per a l’afició visitant

El Barcelona va anunciar ahir que ha activat el Protocol de seguretat i control d’entrades de l’afició rival per al transcendental partit d’avui davant del Nàpols. El club blaugrana va establir aquest protocol la passada temporada per als encontres considerats d’alt risc i posa especial atenció a la presència a l’estadi dels aficionats de l’equip rival, que només podran accedir a la grada reservada per a l’afició visitant.

Revelada l’artista en la samarreta del clàssic

El diari Sport va publicar ahir que el Barça lluirà el logotip de l’artista colombiana Karol G en el clàssic del dia 21 d’abril, en el marc del patrocini de Spotify, que preveu publicitar artistes en partits importants del Barça. Serà la quarta vegada que la marca sueca cedirà el seu espai a la samarreta després que l’equip publicités Drake, Rosalía i els Rolling Stones en tres partits anteriors davant del Madrid.