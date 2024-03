“Hem de ser realistes”

Gerard Encuentra no tem ser titllat “de prudent” i, encara que va mostrar la satisfacció del moment de l’equip i el desig d’ampliar la ratxa demà a la pista del Gipuzkoa, va insistir a rebaixar l’eufòria. “Ja ens ha baixat una mica l’eufòria que teníem després del partit contra el Burgos, cal tocar de peus a terra i seguir treballant com ho estem fent, cosa que és la clau de l’èxit. A partir d’aquí intentar mantenir el nostre ADN i intentar allargar aquesta bona dinàmica, que és el que diem sempre: quan les coses van bé cal intentar allargar-les.”

“Jo soc realista, queden deu partits, anem ara a la pista del Gipuzkoa, que és un rival que està empatat amb nosaltres i que està fent molt bon bàsquet”, va afegir. “Cal veure quins objectius ens podem marcar en les pròximes jornades, per ser una mica més ambiciosos o no. I sobretot per arribar bé al tram final de temporada. No val per a res que ara estiguem en un moment molt bo i que en el tram final, quan es decideixen coses, no estiguem tan bé. Hem de ser prudents i anar pas a pas”, va insistir.Amb poc temps per preparar el duel de demà, va assenyalar que “estem cansats, però tenim preparadors físics i fisioterapeutes molt bons que pensen les 24 hores en la millora física de cada jugador”, va afegir. “Ens hauria agradat tenir més temps, però com que no depèn de nosaltres, treballem per arribar físicament al millor possible”.

El Robles Força Lleida, de la Lliga Femenina 2, visita la pista del Viladecans, un “superequip”, segons Petrus

Del Gipuzkoa va dir que “em recorda el nostre equip. Defensa molt bé i ofensivament també són un bon equip. Juguen molt bé com a equip, tots tenen molt clar el seu rol i tenen un anotador com Barcello que marca diferències. A més, la majoria de jugadors porten molts anys junts”.D’altra banda, el Robles visita avui el Viladecans (18.30), al qual el tècnic, Rubén Petrus, va definir com “un superquip”. També va admetre que “tenim una espina amb ells perquè ens van guanyar a la primera volta i això va marcar la nostra temporada”.