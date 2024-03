Un punt que consolida l'AEM dins del play-off

El partit ha començat amb un Alabès tancant l'AEM a la seva àrea amb un seguit de serveis de banda i córners dels quals es defensaven les lleidatanes sense problemes. Amb el pas dels minuts les de Rubén López anaven entrant al partit amb arribades per banda de Loba aprofitant els espais, però sense crear perill a la porteria rival.

Quan semblava que millor estava l'AEM, en una falta on ha vist groga Anita, Sara Carrillo al minut 35 ha marcat en el posterior llançament de la falta on Laura Martí no ha pogut atrapar bé la pilota. Després del gol, al minut 40, el partit s'ha aturat 5 minuts perquè les assistències mèdiques han atès una espectadora i no s'ha reprès fins al 45 amb un AEM que ha tingut en l'última ocasió l'empat a les botes d'Anita que ha refusat Rebecca amb el cap a córner.

La segona part ha començat bé per les lleidatanes que al minut 47 han estavellat una pilota al pal en xut llunyà d'Elisa i que ha rematat dins Silvia Peñalver, però en fora de joc. Aquestes bones sensacions han fet a les visitants creixèr i passar a dominar el partit. El premi ha tardat poc a arribar perquè al minut 57 Andrea Palacios ha rematat una centrada d'Anita per fer l'empat. Han començat el carrusel de canvis dels dos equips, però tots dos amb molt respecte i conservant l'empat tot i que l'AEM n'ha tingut al final una a les cames de d'Alba Quintana que no ha encertat de cara a porteria. Finalment punt molt important (1-1) per seguir creient en el play-off d'ascens a Primera.