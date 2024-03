Victòria de moral del Lleida Esportiu i expulsió innecessària

El Lleida Esportiu ha guanyat aquest migdia a casa davant el Formentera (3-0), en un partit dominat pels lleidatans, que han aprofitat errors en sortida dels balears per marcar els seus dos gols a la primera meitat, obra de Becerra i Bakero, avui titulars a la línia ofensiva d'Ángel Viadero, i que han acabat arrodonint el resultat amb un gol de Chuli. Tot i això, Montero ha donat la nota negativa del partit, ja que ha estat expulsat a la segona meitat per protestar una decisió arbitral i es perdrà el següent partit el diumenge vinent contra el Torrent (12.00).

L'equip blau s'ha apropat per primer cop a la porteria del Formentera amb un cop de cap de Becerra al minut 20 que el porter visitant ha aturat sense massa complicacions. Quinze minuts més tard, el mateix Becerra ha tingut una gran ocasió amb una volea a la frontal que la defensa pitiüsa ha refusat providencialment. Però Juan Camilo Becerra no havia dit la seva última paraula. Just dos minuts després, després d'una centrada, el colombià ha acabat enviant la pilota a la xarxa gràcies a un error del porter del Formentera, que ha deixat que rematés a plaer (1-0, 35'). La festa a la primera part no ha acabat, i l'altre davanter titular avui, Bakero, ha volgut sumar-s'hi amb un gol només set minuts més tard, després d'una recuperació molt amunt de Montero en la pressió (2-0, 42').

A la segona meitat, el partit s'ha complicat pel Lleida Esportiu, ja que al cap de 15 minuts de la segona meitat Montero ha vist dues grogues per protestar una polèmica possible falta quan es quedava sol davant del porter que l'àrbitre no ha xiulat. Per tant, Montero ha acabat sortint expulsat, deixant als lleidatans amb 10 jugadors. Tot i això, el Lleida Esportiu ha tingut la millor ocasió de la segona meitat amb una rematada de Becerra que no ha trobat finalment porteria al minut 80. Cinc minuts més tard, Mateo també ho ha provat des de la frontal de l'àrea i ha sortit fregant l'escaire. Aquest domini lleidatà l'ha acabat de materialitzar Chuli, que acabava d'entrar al final del partit, amb un gol on, de nou, el porter dels balears hagués pogut fer-hi més per aturar-lo (3-0, 94').

Amb aquesta victòria, el Lleida Esportiu és segon a la classificació amb 51 punts, a l'espera del que faci aquesta tarda l'Europa a Terrassa (17.00), i se situa a 4 punts del Badalona Futur, que és líder amb 55 punts després de la seva victòria ahir contra el Torrent (3-1).